"Alianza del ajuste": Quintela cruzó a Nación tras la demanda de CAMMESA por el freno a las tarifas de luz

Tras el decreto impulsado por el gobernador Ricardo Quintela en La Rioja que resolvió el congelamiento de la tarifa eléctrica para aliviar el bolsillo de los hogares, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) demandó al Gobierno provincial ante Corte Suprema de Justicia de la Nación por considerar inconstitucional la medida riojana. La Provincia había anunciado que frenaba el aumento del servicio de luz para los usuarios pero que absorbería el costo de la suba impulsada desde el gobierno libertario.

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"La alianza del ajuste nacional entre la Secretaria de Energía de la Nación y CAMMESA, cuentan ahora con un nuevo actor, la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, a través de una demanda judicial amañada buscan poner en duda la constitucionalidad de un Decreto de la Función Ejecutiva Provincial, que decidió no trasladar los excesivos costos de los cuadros tarifarios impuestos por la nación a los usuarios de la provincia", detalló el mandatario riojano en sus redes.

"El ajuste salvaje al pueblo tiene un limite en La Rioja, y ese limite esta fijado por la Constitución Provincial, el derecho al agua, a la energía y a la conectividad son superiores a cualquier política de crueldad y ajuste definido por el gobierno nacional", concluyó el mandatario.

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