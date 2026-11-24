El Gobierno bonaerense presentó el Servicio Bonaerense de Empleo (SBE), una plataforma que busca vincular a personas que buscan trabajo con empresas y oportunidades laborales. El portal también ofrece cursos y talleres gratuitos, además de información para emprendedores y trabajadores independientes.

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La presentación estuvo encabezada este martes por el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Trabajo, Walter Correa, en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno. Participó también la subsecretaria de Empleo, Claudia Lazzaro Prado.

La herramienta está disponible en www.trabajo.gba.gov.ar/sbe y fue diseñada para fortalecer la vinculación entre el Estado, el sector productivo y los trabajadores. Según informó la Provincia, su desarrollo tomó en cuenta recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Argentina.

El servicio se organiza en tres ejes. El primero es el portal de empleo, que permite elaborar currículums y postularse a ofertas laborales. El segundo está destinado a la formación continua, mediante cursos y talleres gratuitos, virtuales o presenciales. El tercer componente es la vinculación territorial: a través de esa línea, la Provincia busca conectar a estudiantes y egresados de los Centros de Formación Laboral con oportunidades de trabajo disponibles.

Durante el acto también se firmó un convenio con Provincia Microcréditos para acercar, mediante la nueva plataforma, información sobre líneas de financiamiento destinadas a emprendedores, trabajadores independientes y unidades productivas bonaerenses.

El diagnóstico de Kicillof

Al presentar el portal, Kicillof cuestionó la política económica del Gobierno nacional y sostuvo que la Argentina atraviesa una de las crisis laborales y productivas más profundas de su historia reciente. Según afirmó, desde fines de 2023 se perdieron más de 400 mil puestos de trabajo formal y cerraron cerca de 33 mil empresas. El gobernador aseguró que la situación afecta también a fábricas y comercios que habían atravesado otras crisis.

“Aunque intenten instalar la idea de que todo está bien, cierran fábricas y comercios que habían resistido los ‘90, el 2001 y la pandemia: hoy en la Argentina se está volviendo cada vez más difícil producir, trabajar y vivir con dignidad”, sostuvo.

El mandatario también criticó la apertura de importaciones y la caída de los salarios. A su entender, esas medidas generan condiciones que perjudican la competitividad de la industria local, mientras otros países protegen su mercado interno y fortalecen su producción.

En ese marco, presentó el SBE como una herramienta para acompañar tanto a quienes buscan empleo como a quienes desarrollan emprendimientos. Sostuvo que se trata de un esfuerzo compartido entre la Provincia, los municipios y empresarios bonaerenses frente al escenario laboral.

Formación y presencia territorial

Por su parte, Correa destacó que la plataforma se complementará con la presencia del Ministerio de Trabajo en el territorio bonaerense, a través de más de 100 delegaciones y subdelegaciones. También señaló el papel de los Centros de Formación Laboral en los distritos.

El ministro definió el servicio como “una novedosa plataforma de vinculación laboral” y sostuvo que la iniciativa permitirá articular esfuerzos entre el Estado provincial, los municipios, cámaras empresarias, universidades y organizaciones sindicales. Según afirmó, el objetivo es generar “más y mejores puestos de trabajo digno y con todos los derechos” en un contexto que consideró adverso.

Lazzaro Prado, en tanto, explicó que la política surgió de un trabajo colectivo de diagnóstico y planificación. La subsecretaria planteó que la herramienta no debe limitarse a reunir oferta y demanda, sino también vincular la capacitación con el acompañamiento de las transiciones laborales.

Durante la presentación suscribieron al Servicio Bonaerense de Empleo los intendentes de Ensenada, Mario Secco; Berisso, Fabián Cagliardi; Luján, Leonardo Boto; Alberti, Jorge Gaute; Almirante Brown, Juan José Fabiani; Ayacucho, Emilio Cordonnier; y Chascomús, Javier Gastón. También adhirieron los jefes comunales de Coronel Suárez, Ricardo Moccero; Exaltación de la Cruz, Luis Mariano Martin; Florencio Varela, Andrés Watson; Hipólito Yrigoyen, Luis Pugnaloni; La Plata, Julio Alak; Patagones, Ricardo Marino; Pila, Sebastián Walker; y Saladillo, José Luis Salomón.

La lista se completó con Salliqueló, Suipacha, Tres Lomas y Laprida, junto a la intendenta interina de Benito Juárez, María Teresa Ricci. Además, participó el intendente de Tigre, Julio Zamora, cuya adhesión al programa está prevista. Al cierre, Kicillof afirmó que la Provincia continuará impulsando iniciativas para reducir el impacto de las políticas nacionales, aunque advirtió que no puede resolver por sí sola una crisis laboral de alcance nacional.

“Para cambiar la realidad de fondo hay que modificar el rumbo macroeconómico y sus objetivos: necesitamos un modelo de país orientado al desarrollo productivo, nacional y federal, a la soberanía, al trabajo digno y a la inclusión social”, concluyó. Del encuentro participaron representantes de la OIT, Provincia Microcréditos, universidades, cámaras empresarias y sindicatos, además de funcionarios y legisladores.