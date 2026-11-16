PBA dictó la conciliación obligatoria y ordenó a Bunge reincorporar a los despedidos en Campana

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires intervino en el conflicto laboral de Bunge Argentina S.A. y dictó la conciliación obligatoria para exigir a la multinacional que deje sin efecto el cierre de su planta de Campana y reincorpore a la totalidad de los trabajadores despedidos. La medida, dispuesta por el Ministerio de Trabajo bonaerense, ordena además el pago de los salarios caídos y la restitución de las tareas habituales desde las 00 del martes 17 de noviembre. La decisión alcanza a 137 empleados directos y busca abrir una instancia de negociación para preservar los puestos de trabajo.

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La resolución DISPO-2026-565 fue firmada este lunes por el delegado regional de Trabajo y Empleo de Campana, Darío Mario Cingolani, en el marco de la ley provincial 10.149. De esta manera, la cartera laboral bonaerense estableció un período de conciliación obligatoria de 15 días y convocó a las partes a una nueva audiencia para el viernes 20 de noviembre a las 11.

Uno de los puntos centrales de la disposición es la intimación a la empresa para que retrotraiga los despidos y restablezca las condiciones laborales anteriores al inicio del conflicto. En concreto, Bunge deberá abstenerse de tomar represalias contra el personal representado por el sindicato y “retrotraer los despidos de la totalidad de los trabajadores convencionados al momento anterior de la iniciación del presente conflicto, abonando los haberes devengados y otorgándoles tareas de manera normal, efectivas en su puesto de trabajo y habituales”.

La medida también establece que el cumplimiento será supervisado por el Servicio de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Trabajo. En caso de incumplimiento, la empresa podrá recibir las sanciones previstas en el Anexo II de la ley 25.212, que regula las infracciones laborales, con posible responsabilidad solidaria de sus representantes.

En paralelo, el organismo provincial intimó al Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate a suspender las medidas de acción directa durante el período de conciliación y garantizar la prestación normal de los servicios.

La intervención provincial tras tres audiencias sin acuerdo

La decisión del Gobierno bonaerense llegó luego de tres semanas de conflicto y de tres audiencias en las que no se logró acercar posiciones entre la empresa y la representación sindical.

Según consta en el expediente, el 26 de octubre Bunge comunicó su decisión de cerrar el establecimiento fabril de Campana y desvincular a la totalidad de sus trabajadores, todos representados por el gremio. La disposición administrativa señala que los despidos se produjeron sin invocación de causa y que se desconocían los motivos de la decisión.

Al día siguiente, el sindicato inició medidas de fuerza, con movilizaciones en la ciudad y protestas frente a las instalaciones de la compañía, y solicitó la intervención urgente de las autoridades laborales.

La primera audiencia se realizó el 28 de octubre, cuando la empresa ratificó los despidos argumentando el cierre de la planta. El 5 de noviembre tuvo lugar un segundo encuentro, en el que ambas partes mantuvieron sus posiciones. Finalmente, el 16 de noviembre se desarrolló una tercera audiencia, nuevamente sin acuerdo.

Ante la continuidad del conflicto, el Ministerio de Trabajo consideró acreditada “la existencia cierta de la alteración a la paz social” y calificó la situación como de “extrema gravedad”. Además, sostuvo que “las manifestaciones efectuadas por la mencionada empresa no alcanzan a desvirtuar el conflicto colectivo vigente”.

137 empleos directos y otros 113 puestos indirectos en riesgo

El cierre anunciado por Bunge afecta a 137 trabajadores directos, entre operarios y personal administrativo. Según las estimaciones del sindicato, el impacto alcanza aproximadamente a 250 puestos de trabajo al sumar a otros 113 empleados de empresas contratistas que realizaban tareas de mantenimiento y servicios.

La compañía prevé discontinuar la producción de amoníaco y tiosulfato de amonio en su establecimiento de Campana, una actividad con más de 50 años de trayectoria. Entre sus productos se encuentra el fertilizante líquido comercializado bajo la marca SolMix. La decisión tomó por sorpresa a los trabajadores. Leandro Straschenco, secretario gremial del sindicato, contó que recibieron la comunicación el 26 de octubre por parte de un gerente de Recursos Humanos de la empresa.

“Nos enteramos ayer, a las cinco de la tarde, a través de una comunicación de un gerente de Recursos Humanos de Bunge, avisándonos que discontinuaban la producción en la planta de Campana”, relató. Y resumió el impacto de la noticia: “Esto fue de cero a cien”.

Por su parte, el secretario general del gremio, Oscar Casco, afirmó que “nadie sabía nada”. Sobre los motivos de la decisión, Straschenco señaló que la explicación transmitida informalmente por la compañía fue que no podía competir con los productos importados de China. El sindicato vinculó el cierre con la apertura de las importaciones. Sin embargo, la disposición administrativa consigna que la empresa no invocó una causa para justificar los despidos.