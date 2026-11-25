La provincia de Buenos Aires impulsó una serie de medidas para fortalecer la producción y la educación agraria en Coronel Rosales. Durante una recorrida por el distrito, se entregó un minibús a una escuela de Bajo Hondo, se visitó un establecimiento que diversifica sus cultivos y se avanzó con el financiamiento de una retroexcavadora para mejorar los caminos rurales.

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La agenda incluyó la entrega de certificados del programa Pequeñas Unidades Productivas de Alimentos Artesanales (PUPAA) a emprendedoras de la región. La iniciativa busca acompañar la formalización de quienes elaboran alimentos y ampliar sus posibilidades de venta en la provincia de Buenos Aires.

La primera actividad se realizó en la Escuela de Educación Secundaria Agraria N.º 1 “Pedro José Orozco”, de Bajo Hondo. Allí, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, entregó un minibús cero kilómetro con 17 asientos, que permitirá a los estudiantes participar de salidas educativas y visitar establecimientos productivos. La entrega se enmarca en el programa Escuelas y Desarrollo Agrario. Según informó el Ministerio, con esta unidad ya son 18 los minibuses destinados a instituciones de educación agraria bonaerenses.

“Es una enorme alegría que toda la comunidad educativa pueda recibir esta herramienta, este minibús tan importante para llevar adelante salidas educativas y visitas a distintos establecimientos”, expresó el ministro durante la visita.

Rodríguez destacó la importancia de vincular la formación técnica con los cambios del sector agropecuario y con las experiencias productivas del territorio. En ese marco, el vehículo permitirá ampliar las posibilidades de traslado para actividades pedagógicas, prácticas profesionalizantes y encuentros con establecimientos de la región.

La escuela de Bajo Hondo tiene una matrícula de 265 estudiantes. Su propuesta combina contenidos teóricos con prácticas en producción animal y vegetal, además de incorporar temas relacionados con las nuevas tecnologías aplicadas al agro.

Almendras, olivos y vides

La recorrida continuó en el establecimiento de un productor de almendras que también desarrolla alternativas vinculadas con olivos y vides. Desde la cartera agraria presentaron la experiencia como un ejemplo de diversificación de la matriz productiva del distrito y de incorporación de nuevas actividades agropecuarias.

Durante la visita, el productor compartió el trabajo que mantiene con el campo piloto de CORFO, donde se desarrollan y analizan variedades de vid. La experiencia permitió conocer una iniciativa que combina la producción de almendras con la exploración de otros cultivos.

El ministro valoró la diversificación productiva como parte de las políticas que impulsa la Provincia. La visita se inscribió en una agenda orientada tanto a acompañar esas alternativas como a fortalecer las condiciones de formación y la infraestructura vinculadas con la producción.

Una máquina para los caminos rurales

En la sede municipal, Rodríguez y Aristimuño firmaron un acta de intención para avanzar con el financiamiento de una retroexcavadora de 100 HP. La maquinaria estará destinada al mantenimiento y la mejora de los caminos rurales de Coronel Rosales.

La propuesta forma parte del Plan Estratégico de Caminos Rurales del Ministerio de Desarrollo Agrario, que contempla financiamiento para adquirir equipos con los que los municipios puedan reparar y mantener su red vial rural.

La incorporación de maquinaria busca reforzar la capacidad operativa municipal para intervenir sobre los caminos. Estas vías son importantes para el traslado de la producción, el acceso a los establecimientos agropecuarios y la conectividad de las comunidades rurales.

Habilitaciones para elaborar alimentos

Durante la jornada, las autoridades también entregaron certificados de habilitación del programa PUPAA a emprendedoras de la región. La herramienta está dirigida a pequeñas unidades productivas de alimentos artesanales y permite avanzar en la formalización de sus actividades.

El programa busca garantizar condiciones de inocuidad y ampliar las posibilidades de comercialización dentro del territorio bonaerense. Al referirse a su alcance, Rodríguez afirmó: “Esta iniciativa nos permite garantizar la inocuidad de los alimentos de estos emprendimientos y darles un horizonte y un mercado”.

El ministro destacó que la habilitación abre la posibilidad de vender en toda la provincia. “Siempre decimos que, a partir de esta habilitación, el emprendedor o la emprendedora tiene la posibilidad de vender en un mercado de 17 millones de personas, que es el mercado bonaerense”, sostuvo. Al finalizar la recorrida, Rodríguez destacó la articulación con los gobiernos locales para implementar las políticas provinciales y valoró el trabajo del municipio de Coronel Rosales en materia productiva.

“Estamos muy contentos de estar implementando y llevando de manera muy concreta las políticas de la Provincia, las políticas que el gobernador Axel Kicillof nos plantea, en un distrito donde tenemos un intendente como Rodrigo, muy comprometido con la producción y el trabajo”, concluyó.