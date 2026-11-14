PBA avanzó en acuerdos comerciales e inversiones durante una misión en China: todos los detalles

La provincia de Buenos Aires concluyó una misión comercial en Shanghái que combinó la participación de ocho empresas bonaerenses en la China International Import Expo (CIIE) con encuentros con compañías interesadas en explorar oportunidades de inversión en el distrito. La agenda incluyó reuniones con Huawei, Chery y Edgelight, además de contactos con potenciales compradores para ampliar las exportaciones provinciales.

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La delegación estuvo integrada por el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar, y la subsecretaria de Industria y Pymes, Mariela Bembi. La misión fue impulsada por el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa.

Uno de los ejes de la agenda fue la electromovilidad. Los funcionarios visitaron el centro de investigación y desarrollo de Huawei y mantuvieron una reunión con representantes de Chery, durante la cual analizaron las posibilidades de inversión en ese sector en territorio bonaerense.

También hubo un encuentro con Edgelight, una empresa fabricante de pantallas LED que, según el balance difundido por la Provincia, manifestó interés en instalarse en la Argentina para abastecer al mercado local. En esas reuniones, la comitiva presentó las características del entramado productivo bonaerense y las condiciones de infraestructura y logística disponibles para la radicación de nuevas empresas.

Contactos comerciales y una posible exportación de miel

En paralelo, las ocho firmas bonaerenses participaron de la CIIE, una feria internacional de importaciones que reúne a proveedores de distintos países interesados en comercializar sus productos en el mercado chino.

Durante la exposición, los empresarios mantuvieron reuniones con potenciales compradores y acordaron continuar los contactos una vez finalizada la misión. Entre los resultados destacados por el Gobierno provincial figura la posibilidad de concretar un primer envío de miel bonaerense a China antes de fin de año. Sin embargo, la operación todavía no se concretó.

Para varias de las empresas participantes, fue su primera experiencia en una misión comercial en Shanghái con acompañamiento provincial. La Provincia facilitó espacios para exhibir sus productos en la feria y coordinó una agenda de reuniones con posibles compradores.

El cierre de la misión dejó abiertas gestiones comerciales y conversaciones sobre eventuales inversiones, con el objetivo de fortalecer la presencia de empresas bonaerenses en el mercado chino y generar nuevas oportunidades para la producción provincial.