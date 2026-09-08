Patrimonio y cultura: Quintela recupera un espacio histórico y lo convierte en Café Literario en La Rioja

En el marco de las políticas que impulsa el gobernador Ricardo Quintela, el mandatario provincial inauguró el espacio cultural Café Literario Mis Tías, pensado para el desarrollo de la comunidad en Olta, ciudad cabecera del departamento General Belgrano. La apertura de este centro busca apostar a la circulación del conocimiento y la literatura mundial y riojana. Además anunció la creación de viviendas para la zona.

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"El lugar que antiguamente conocíamos como Posadas Mis Tías, vuelve a cobrar vida después de una importante tarea de restauración y puesta en valor y hoy se transforma en el Café Literario “Mis tías”, un espacio para el encuentro, la lectura, la literatura y la promoción de nuestra cultura", detalló el mandatario en su cuenta personal X.

"Porque resguardar nuestra historia y nuestra identidad también es generar oportunidades para quienes crean y nos representan. Este espacio acompañará a autores y artistas locales, brindándoles un lugar para compartir, presentar y comercializar sus obras, y para que la cultura riojana siga creciendo y encontrándose con su comunidad", expresó el gobernador.

Más arte local

La inauguración permitió recuperar la histórica casona de la antigua “Posada Mis Tías”, que cobró vida tras una intensa labor de restauración y puesta en valor para transformarse en un punto clave para el unión de cultura, arte, identidad y comunidad.

El inmueble está preparado para recibir tanto a vecinos como a turistas y cuenta con diferentes ambientes destinados. Dispone de recepción, un rincón infantil pensado para el aprendizaje y el entretenimiento, un salón multifuncional para distintas actividades y expresiones culturales y un área de café y lectura.

El espacio cultural también tiene un sector dedicado exclusivamente a autores locales funcional para exhibir, presentar y/o vender obras literarias locales. Esta iniciativa busca enaltecer la producción con identidad riojana y convertirse en un puente hacia los lectores asiduos o nuevos lectores.

Al finalizar, sumaron el anuncio en el que antes del 30 de septiembre se licitará la construcción de 32 viviendas en el departamento General Belgrano.

Una espacio con historia

El local donde funciona el café conserva un profundo valor histórico y cultural: allí funcionó una antigua posada en la que se conocieron Gabino Coria Peñaloza, poeta y escritor mendocino radicado en Chilecito, y la mujer que inspiró una de las obras más importantes de la música argentina. Coria Peñaloza cobró fama tras componer en 1926 la letra del célebre tango Caminito, con música de Juan de Dios Filiberto, basada en un poema escrito en 1903 durante su paso por Villa Mercedes, San Luis.

Aunque es habitual asociar la obra con el pasaje del barrio porteño de La Boca, los versos del poeta inmortalizaron en realidad un sendero que une a la localidad de Olta con Loma Blanca. Esas estrofas reflejan la huella imborrable de un amor perdido que nació en ese rincón riojano, convirtiendo hoy al nuevo café en un espacio donde la historia y la memoria de la región vuelven a encontrarse.