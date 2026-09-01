Minería en La Rioja: avanzan las capacitaciones para preparar a trabajadores y proveedores

El Gobierno de La Rioja avanza con un plan de capacitaciones para trabajadores, proveedores y empresas locales con el objetivo de prepararlos para el crecimiento de la actividad minera en la provincia. La iniciativa busca fortalecer la participación de la mano de obra riojana y de los prestadores locales en los nuevos proyectos que se encuentran en distintas etapas de desarrollo.

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El programa es impulsado por la Secretaría de Minería de La Rioja y forma parte de los ejes establecidos en el Plan Quinquenal presentado por el Gobierno de Ricardo Quintela. Para llevar adelante las distintas instancias de formación, la Provincia trabaja en conjunto con empresas mineras, universidades, proveedores y potenciales trabajadores.

En diálogo con Radio y Televisión Riojana, la secretaria de Minería, Ivana Guardia, explicó que la capacitación es uno de los ejes que se viene desarrollando de manera permanente y que en esta nueva etapa se busca profundizar la articulación entre el sector público, el ámbito académico y las empresas.

En ese marco, la funcionaria contó que recientemente mantuvieron una reunión con la empresa OPM, que durante el verano realizó tareas de prospección en el departamento General Lamadrid y que prevé avanzar con trabajos de perforación durante la próxima campaña.

Como parte de ese proceso, la compañía realizó una charla informativa destinada a proveedores y personas interesadas en incorporarse a la actividad minera, tanto mediante la prestación de servicios como a través de puestos de trabajo vinculados con las operaciones.

Capacitaciones para el trabajo minero

La propuesta de formación contempla distintas especialidades vinculadas con las necesidades que presentan los proyectos mineros. Entre los contenidos previstos se encuentran el manejo de camionetas 4x4 en alta montaña, capacitación para perforistas y manejo de explosivos, entre otras áreas específicas.

La Secretaría de Minería trabaja junto con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Nacional de La Rioja y el Ministerio de Minería para desarrollar estas capacitaciones.

Guardia destacó que la participación de las universidades permitirá fortalecer el proceso formativo y, al mismo tiempo, generar oportunidades para jóvenes riojanos que puedan desarrollar sus trayectorias profesionales en la actividad minera durante los próximos años.

El objetivo es que la capacitación no se limite a preparar trabajadores para una demanda inmediata, sino que permita generar recursos humanos especializados para acompañar el crecimiento de los proyectos mineros en la provincia.

El Valle del Bermejo será el principal escenario

Las capacitaciones tendrán como principal ámbito de desarrollo el Valle del Bermejo, una zona estratégica para el crecimiento de la actividad minera en La Rioja.

Según anticipó Guardia, algunas de las instancias podrían desarrollarse en la Universidad de Villa Unión y en Villa Castelli, con la intención de acercar la formación a las localidades ubicadas en las zonas donde se encuentran los proyectos y los recursos mineros.

La decisión apunta a que los habitantes de la región tengan mayores posibilidades de incorporarse a la cadena de valor de la minería, tanto como trabajadores como a través de emprendimientos y empresas proveedoras de servicios.

La funcionaria explicó que existe una importante expectativa ante la convocatoria, aunque advirtió que será necesario organizar la cantidad de participantes debido a que algunas capacitaciones podrían recibir un número elevado de inscriptos.

Por este motivo, se analiza establecer cupos de entre 20 y 30 personas para determinadas instancias y aplicar algún mecanismo de selección que permita priorizar a quienes tengan posibilidades concretas de continuidad dentro de la actividad.

Guandacol: un centro de logística minera

El crecimiento de la minería también abre oportunidades para actividades que exceden los empleos directamente vinculados con la exploración y explotación de los recursos.

En este sentido, Guardia señaló que Guandacol aparece como un punto estratégico para convertirse en un centro de logística minera, debido a su ubicación y a la posibilidad de prestar servicios a proyectos de La Rioja y también a emprendimientos ubicados en la vecina provincia de San Juan.

La expectativa es que el desarrollo de la actividad genere una demanda creciente de transporte, alojamiento, alimentación, mantenimiento, servicios técnicos y otros rubros que pueden ser atendidos por empresas locales.

De esta manera, la estrategia provincial busca que el impacto de la minería se extienda hacia distintos sectores de la economía y genere oportunidades para proveedores de la región.

Ampliar el mercado

Uno de los principales objetivos de la Secretaría de Minería es que las empresas riojanas puedan integrarse a la cadena de proveedores de los proyectos mineros que se desarrollen en la provincia.

Pero la estrategia también apunta a que los proveedores locales puedan ofrecer sus servicios en otras jurisdicciones con actividad minera.

En ese sentido, Guardia destacó las oportunidades que representan las provincias vecinas y sostuvo que las empresas riojanas pueden prepararse para atender las necesidades de proyectos ubicados fuera del territorio provincial.

Las compañías que participan de los distintos procesos están comenzando a tomar contacto con potenciales proveedores y trabajadores para explicar cuáles serán sus necesidades, qué servicios requerirán y cuáles son las características de los procesos de contratación.

La capacitación busca, de esta manera, reducir la brecha entre la oferta local y las necesidades específicas de las empresas mineras.