El Parque Arauco lideró el rendimiento eólico de octubre y posicionó a La Rioja a nivel nacional

Como consecuencia de las políticas energéticas del gobierno de La Rioja, el Complejo Parque Arauco fue distinguido por sus rendimientos energéticos durante octubre de 2026. Arauco II encabezó el ranking de 72 centrales eólicas del país con el mayor factor de capacidad que alcanza el 60%, mientras que Arauco Solar I ocupó el segundo lugar entre 94 instalaciones solares.

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Según los indicadores difundidos el director de Parque Arauco, Emmanuel Rejal, la central Arauco II – Etapas 3 y 4, identificada como PEA III, registró un factor de capacidad del 60% durante octubre, con una potencia instalada de 99,4 MW. Ese resultado la posicionó en el primer lugar del ranking eólico nacional. En paralelo, Arauco Solar I alcanzó un factor de capacidad del 34,73%, con 50 MW de potencia instalada, y se ubicó en el segundo puesto entre las principales centrales fotovoltaicas relevadas.

Los resultados reflejan el desarrollo energético impulsado por el Gobierno provincial, encabezado por Ricardo Quintela, a través de proyectos que aprovechan los recursos naturales de La Rioja para generar electricidad y ampliar la participación de las fuentes renovables en la matriz energética nacional.

Factor de capacidad de centrales energéticas

El factor de capacidad es un indicador que permite conocer cuánto aprovecha una central su potencia instalada. Para calcularlo, se compara la energía que efectivamente produjo durante un período con la que habría generado si hubiera funcionado permanentemente a su capacidad máxima.

En ese sentido, el 60% alcanzado por la central eólica significa que su producción durante octubre equivalió a operar de manera continua. Así, los resultados de Parque Arauco ponen de relieve el aprovechamiento de los recursos eólicos y solares de La Rioja, así como la capacidad operativa del complejo. La combinación de ambas tecnologías constituye uno de los ejes de la estrategia provincial de diversificación energética.

Una premiación más

A raíz de un estudio e informe de Forbes Argentina, el Parque Arauco fue incluido entre las 100 empresas más relevantes de la industria energética del país, un reconocimiento que posiciona a la compañía de La Rioja junto a algunos de los principales actores de los sectores de petróleo, gas, generación y transporte eléctrico. El informe elaborado reúne a compañías como YPF, Pan American Energy, Chevron, Cammesa y Edenor, pero la incorporación de Parque Arauco refleja el crecimiento alcanzado por la generación renovable de la provincia.

La compañía concentra entre el 60% y el 70% de la producción provincial proveniente de fuentes renovables y desarrolla una estrategia que combina el aprovechamiento de los recursos eólicos y solares.

Parque Arauco cuenta actualmente con 345 MW de potencia instalada mediante una matriz que combina la generación eólica y solar. De acuerdo con la información reflejada por Forbes, la compañía prevé destinar alrededor de 80 millones de dólares a nuevos proyectos durante 2026.