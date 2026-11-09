"Un país más justo se construye entre todos": Quintela destacó el mensaje del Papa León XVI en su llegada a Argentina

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, expresó su bienvenida al papa León XIV tras su llegada a la Argentina y destacó la importancia de fortalecer los valores de la justicia social, el trabajo digno y la solidaridad. El mandatario publicó un mensaje en sus redes sociales y participó del primer encuentro institucional del Pontífice en el país, realizado en el Palacio Libertad, en la Ciudad de Buenos Aires.

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“Su llegada a la Argentina nos invita a reafirmar los valores que defendemos cada día, la justicia social, el trabajo digno y la mirada puesta en quienes más lo necesitan”, expresó Quintela en su saludo al Santo Padre.

En ese sentido, el gobernador consideró que, frente al complejo contexto actual, la presencia y el mensaje de León XIV representan una oportunidad para promover el diálogo, la unidad y el compromiso con quienes atraviesan mayores dificultades. Además, transmitió al Papa el saludo del pueblo riojano y sostuvo: “Un país más justo se construye entre todos, con amor al prójimo y un profundo sentido federal”.

El mandatario provincial también formó parte del encuentro oficial encabezado por León XIV en el Palacio Libertad, donde el Pontífice pronunció su primer discurso ante el presidente Javier Milei, gobernadores, funcionarios nacionales, legisladores y representantes de distintos sectores de la sociedad.

Durante su intervención, el Papa hizo hincapié en la necesidad de fortalecer el diálogo democrático, promover acuerdos y defender el valor del trabajo. También planteó la importancia de construir una economía al servicio de las personas, además de garantizar oportunidades para las nuevas generaciones a través de la educación.

La actividad reunió a gobernadores y dirigentes de distintos espacios políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, en una jornada institucional que marcó el primer contacto público de León XIV con las autoridades argentinas tras su llegada.

Las frases más fuertes del discurso del papa León XIV

"Ninguna generación comienza la patria desde cero; la recibe en una lengua y en unos vínculos que la preceden. La historia guarda motivos de gratitud y también recuerdos dolorosos. A cada generación corresponde discernir aquello que merece ser conservado; la Patria que hoy está en manos de ustedes será mañana la herencia de otros".

“La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía. Argentina posee muchos recursos humanos; hacer fructificar esas riquezas exige prestar atención a los jóvenes. Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes tienen que abandonar sus tierras para realizar sus sueños”.

Argentina posee muchos recursos humanos; hacer fructificar esas riquezas exige prestar atención a los jóvenes. Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes tienen que abandonar sus tierras para realizar sus sueños”. "La autoridad alcanza su sentido más alto cuando se ejerce como servicio; quien ejerce la autoridad tiene el deber de actuar con prudencia, reconocer los límites del poder que le ha sido confiado y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad. El bien común al que sirve la autoridad debe poder percibirse en las condiciones concretas de la vida cotidiana".

"Una Nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños. Crear las condiciones para que puedan proyectar libremente su vida en Argentina exige robustecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación"