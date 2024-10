Blinken viaja a Oriente Próximo en un intento de iniciar conversaciones para un alto el fuego en Gaza

U.S. Secretary of State Antony Blinken listens as he meets with Philippine President Ferdinand Marcos Jr., at the Malacanang presidential palace in Manila

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, partirá hacia Oriente Próximo el lunes, según informó el Departamento de Estado, en un momento en que Washington presiona para que se inicien las negociaciones de alto el fuego que pongan fin a la guerra de Gaza tras la muerte del líder de Hamás, Yahya Sinwar. El último viaje del máximo diplomático estadounidense a la región, el undécimo desde el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel por parte del grupo miliciano palestino Hamás que desencadenó la guerra de Gaza, se produce a pesar de que Israel ha intensificado su campaña militar en Gaza y en Líbano contra la milicia Hezbolá, alineada con Irán. Blinken discutirá con los líderes regionales la importancia de poner fin a la guerra de Gaza, las formas de trazar un plan posconflicto para el enclave palestino, así como la manera de llegar a una solución diplomática al conflicto entre Israel y Hezbolá, dijo el Departamento de Estado en un comunicado. Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE El viaje del alto diplomático comenzará por Israel, indicó el Departamento de Estado, pero no facilitó el resto de destinos exactos. "En toda la región, el secretario Blinken discutirá la importancia de poner fin a la guerra de Gaza, asegurar la liberación de todos los rehenes y aliviar el sufrimiento del pueblo palestino", dijo el Departamento de Estado en un comunicado. "Continuará las conversaciones sobre la planificación del periodo posterior al conflicto y hará hincapié en la necesidad de trazar un nuevo camino que permita a los palestinos reconstruir sus vidas", añadió. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris, candidata demócrata a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, y varios otros líderes occidentales han dicho que a todos les gustaría que la guerra de Gaza, que dura ya un año, terminara, después de que Israel matara la semana pasada a Sinwar, cerebro del ataque del 7 de octubre. Pero el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ya ha dicho que la guerra continuará, y los analistas afirman que quizá prefiera esperar al final del mandato de Biden, que termina en enero, y arriesgarse con el próximo presidente, ya sea Harris o su rival republicano Donald Trump, con quien Netanyahu ha mantenido estrechos vínculos. Blinken también subrayará que deben entregarse más alimentos, medicinas y otro tipo de ayuda humanitaria a los civiles de Gaza, según el Departamento de Estado. Israel ha intensificado su campaña militar en Gaza en los últimos días. A medida que han continuado los combates, las autoridades sanitarias han informado de la escasez de alimentos, combustible y suministros médicos para tratar a los pacientes en los tres hospitales que siguen funcionando parcialmente en la zona. El ataque de Hamás del 7 de octubre mató a unas 1.200 personas, y otras 253 fueron llevadas a Gaza como rehenes, según los recuentos israelíes. La posterior guerra de Israel ha devastado Gaza y ha matado a más de 42.500 palestinos, y se cree que otros 10.000 muertos sin contabilizar yacen bajo los escombros, según las autoridades sanitarias de Gaza. Con información de Reuters