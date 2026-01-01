Accidentes con fuegos artificiales dejan dos personas muertas en los Países Bajos

Llamas y humo se elevan de un incendio en la iglesia Vondelkerk de Ámsterdam

Dos personas murieron en los Países Bajos en accidentes relacionados con ‍fuegos artificiales y ⁠se produjeron algunos actos violentos con motivo de la celebración del Año Nuevo. Por otra parte, se incendió una iglesia histórica en el centro de Ámsterdam.

Tradicionalmente, los neerlandeses celebran el Año Nuevo encendiendo sus propios fuegos artificiales, lo que causa cientos de heridos ‌y millones de euros en ⁠daños cada año. Este ⁠año, unas 250 personas fueron detenidas en Nochevieja y en varias ciudades se desplegaron fuerzas ‍antidisturbios, informó la policía.

"El impacto de los intensos fuegos artificiales e ⁠incendios provocados esta Nochevieja ‌en algunas zonas fue totalmente devastador. La violencia selectiva contra los servicios de emergencia y la policía volvió a ser intensa", dijo la policía en un ‌comunicado ‌el jueves.

Los accidentes con fuegos artificiales causaron la muerte de un hombre de 38 años en Aalsmeer, cerca de Ámsterdam, y de un niño ​de Nimega, ciudad del este de los Países Bajos, según la policía.

En Ámsterdam, la neogótica Vondelkerk, cerca del céntrico Vondelpark de la ciudad, quedó destruida por un incendio que comenzó poco después de medianoche.

La policía y los ‍bomberos de Ámsterdam dijeron que estaban investigando y que aún no tenían comentarios sobre la causa del incendio en la iglesia, construida en 1872.

La Nochevieja de 2025 fue ​la última antes de que entrara en vigor en todo el país la prohibición de vender ​fuegos artificiales a los consumidores.

Médicos de urgencias, policías, bomberos y políticos locales y ⁠nacionales llevan años haciendo campaña a favor de la prohibición.

Con información de Reuters