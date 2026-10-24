El PAIPPA, la experiencia de Formosa que llegó al Congreso Internacional de Alimentos: todos los detalles

El ministro de la Producción y Ambiente de Formosa, Lucas Rodríguez, presentó la experiencia del Programa de Acción para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA) en el 2.º Congreso Internacional de Alimentos, realizado el viernes 16 de octubre en la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), provincia de Buenos Aires. Durante su exposición, defendió el modelo productivo formoseño y sostuvo que promueve una economía regional sustentable, con participación de los pequeños productores y políticas públicas orientadas a garantizar la soberanía alimentaria.

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La actividad se desarrolló en el marco del Día Mundial de la Alimentación, por invitación del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense. El encuentro reunió a representantes del ámbito académico, productivo y estatal para debatir sobre seguridad alimentaria, innovación, sostenibilidad y políticas destinadas a garantizar el acceso a los alimentos.

La agenda también incluyó el intercambio de investigaciones, experiencias y políticas públicas vinculadas con la calidad e inocuidad alimentaria, la nutrición, la industrialización, el agregado de valor y el abastecimiento.

En ese contexto, Rodríguez cuestionó los modelos que priorizan la especulación financiera y la agricultura de exportación sin contemplar a los productores locales. “Desde Formosa demostramos a nivel nacional que otra matriz productiva es posible: una economía regional sustentable con productores adentro”, afirmó.

El PAIPPA como eje del desarrollo rural

El ministro destacó la trayectoria del PAIPPA, creado por el gobernador Gildo Insfrán el 15 de septiembre de 1996 en General Belgrano, y remarcó su importancia para la diversificación productiva de la provincia.

“A tres décadas de su creación, el PAIPPA nos marca el camino”, expresó Rodríguez. En esa línea, sostuvo que la tierra debe cumplir una función social y no ser considerada únicamente un bien con fines especulativos. “Con esa convicción, demostramos que ningún formoseño es inviable”, agregó.

El funcionario también señaló que el arraigo rural requiere acompañamiento estatal mediante políticas de acceso a la educación, la salud y la vivienda, además de infraestructura estratégica. Entre las obras mencionó el manejo hídrico de la Ruta 28 y las mejoras en conectividad vial, energética y de fibra óptica.

Según indicó, estas políticas contribuyeron a que el 60% de la población formoseña permanezca en el interior provincial, lo que, de acuerdo con su exposición, permitió frenar el éxodo rural.

Rodríguez destacó, además, que la diversificación productiva impulsada por el PAIPPA permitió reducir la dependencia histórica del monocultivo algodonero y transformar el trabajo de los productores en rentabilidad.

También puso en valor los remates feria financiados por el Gobierno provincial, una herramienta que busca mejorar la comercialización de la hacienda y reducir la intermediación. Según explicó, el sistema permite que los productores reciban el valor total de los animales vendidos.

Producción local y asistencia alimentaria

El ministro vinculó estas políticas con el funcionamiento del Plan Alimentario Nutrir, que articula la producción local con la asistencia a familias que requieren acompañamiento social.

Rodríguez señaló que, mediante compras públicas, el Estado adquiere alimentos frescos directamente de los productores y paga precios considerados justos para su comercialización. Según precisó, el programa alcanza a 18.500 familias vulnerables de la ciudad capital. “Todo este círculo virtuoso se consolida en las zonas urbanas con el Plan Alimentario Nutrir”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que la soberanía alimentaria requiere integrar el sostenimiento del trabajo rural con el acceso a los alimentos de los sectores más vulnerables. “La justicia social y la equidad territorial no son conceptos abstractos. Se practican asegurando el trabajo del productor paippero y garantizando la comida en la mesa de quienes más lo necesitan”, concluyó.