Cinco estudiantes del Club Digital Centauro de la Perla Austral, de El Colorado, representarán a Formosa en CubeDesign 2026, un certamen latinoamericano de pequeños satélites que se desarrollará del 24 al 27 de noviembre en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

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El equipo participará en la categoría CanSat con el proyecto “La conquista del espacio”, que propone poner la tecnología espacial al servicio del conocimiento y la producción regional. Obtuvo su lugar en la competencia tras aprobar la evaluación técnica de su documento de diseño.

La delegación está integrada por Juliana Aymará Paniagua Galeano, Kiara Jazmín Pinter, Ania Guadalupe Delgado, Milagros Angelina Gauna y Matteo León Báez. Los estudiantes estarán acompañados por el facilitador Rubén Alberto Asselborn y representarán a la Red de Clubes Digitales de Formosa.

El certamen es organizado por la UNSAM y el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) de Brasil. Durante cuatro días, los equipos deberán superar pruebas técnicas y demostrar el funcionamiento de sus proyectos.

La competencia comenzará este martes 24 con las evaluaciones previas al lanzamiento. Entre el miércoles 25 y el viernes 27 habrá seis ventanas de lanzamiento, en las que cada satélite deberá demostrar en vuelo que cumple con su misión.

El cierre y la premiación están previstos para el viernes. El programa también incluirá charlas con especialistas de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Satellogic y NovoSpace.

Una trayectoria de aprendizaje tecnológico

La participación formoseña en este tipo de propuestas tiene antecedentes en la robótica educativa. En 2019, el recorrido comenzó con los Juegos Tecnológicos Provinciales en el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación.

En 2022, un equipo de Pirané quedó entre los cinco ganadores de la competencia nacional CanSat y logró lanzar su satélite. Al año siguiente, un equipo de El Colorado se ubicó entre los 30 seleccionados de un total de 490 inscriptos de todo el país.

Durante 2025, el club de El Colorado se especializó en cohetería educativa y modelismo espacial. Ese año, su proyecto “Impulso Celestial” llegó a la instancia nacional de la Feria de Ciencias. Este año, parte del grupo sostuvo el trabajo con esfuerzo propio hasta alcanzar la clasificación a CubeDesign.

La red de clubes digitales

Los Clubes Digitales son espacios de aprendizaje complementario donde niñas, niños, jóvenes y adultos desarrollan proyectos de programación, robótica, impresión 3D, pilotaje de drones y automatización.

Entre 2025 y 2026, la red reunió a más de 1.650 participantes en 17 sedes de barrios y localidades formoseñas. La integran la Secretaría de Ciencia y Tecnología, el Instituto de Asistencia Social, el Colegio de Ingenieros, el Clúster de Innovación Tecnológica de Formosa y EPICA.