Formosa lleva adelante el Operativo Nacional Aprender 2026 en escuelas primarias de toda la provincia, con la participación prevista de 11.124 estudiantes de tercer grado. La evaluación se realiza este martes 17 y miércoles 18 de noviembre, en el marco de la jornada nacional destinada a relevar información sobre los aprendizajes y los contextos educativos.

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El operativo es implementado por el Ministerio de Cultura y Educación provincial, a través de la Dirección de Planeamiento Educativo y la Unidad de Evaluación de la Calidad Educativa. En esta edición comprende 512 establecimientos educativos y 848 secciones, distribuidos en las 19 Delegaciones Zonales.

La evaluación busca generar información sobre los conocimientos de los estudiantes y las condiciones en las que se desarrollan sus aprendizajes, como insumo para analizar el funcionamiento del sistema educativo y orientar políticas de mejora.

Participación de las familias y observadores nacionales

La iniciativa también contempla la participación de las familias mediante el Cuestionario para Familias, que permite relevar datos sobre las características y condiciones del entorno familiar de los alumnos. Esa información se incorpora al análisis para obtener una mirada más amplia de los resultados educativos.

Además, el operativo cuenta con observadores nacionales en establecimientos seleccionados por la Secretaría de Educación de la Nación. Su tarea consiste en realizar el seguimiento de la aplicación y verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

Trabajo coordinado en las escuelas

La implementación requiere la articulación de los equipos técnicos del Ministerio de Cultura y Educación, las Delegaciones Zonales, los equipos directivos, docentes y las familias, que participan en la organización y el desarrollo de las dos jornadas.

Con esta evaluación, Formosa participa de una nueva edición de los operativos nacionales de medición de aprendizajes, que buscan aportar información para el seguimiento del sistema educativo y el fortalecimiento de las políticas de enseñanza en todo el territorio.

Formosa evalúa a estudiantes secundarios en tiempo real con un software propio

Formosa puso en marcha una nueva etapa del Operativo 2026 del Programa de Evaluación de Aprendizajes en Formosa (PEAF), destinado a estudiantes de 1° y 2° año de escuelas secundarias públicas y privadas de la capital provincial. Impulsada por el Ministerio de Cultura y Educación, la iniciativa incorpora el primer sistema digital de monitoreo y evaluación de desempeños educativos en tiempo real del país.

La herramienta fue desarrollada íntegramente por el Instituto Politécnico Formosa “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla” y cuenta con la articulación de los equipos técnicos de Planeamiento Educativo como aplicadores y el soporte técnico y de conectividad del Sistema Integrado de Gestión Educativa Formoseña (SIGEF).