Octubre rosa: el Gobierno de La Rioja promovió estudios de mamografía y garantizó la atención sanitaria de trabajadores

En el marco del Octubre Rosa, el Ministerio de Salud de La Rioja y el Municipio de Capital realizaron un operativo de prevención y atención ginecológica destinado a trabajadoras estatales. La jornada se desarrolló en la explanada de la Municipalidad, donde la Unidad Ginecológica Móvil otorgó más de 50 turnos y permitió realizar mamografías, Papanicolaou y controles ginecológicos.

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La iniciativa tuvo como prioridad a mujeres que llevaban dos años o más sin realizarse una mamografía. El objetivo fue acercar los estudios a quienes enfrentan mayores dificultades para acceder al sistema de salud y facilitar la detección temprana de enfermedades.

El ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, destacó que las políticas de prevención y atención se desarrollan durante todo el año, aunque octubre permite reforzar la difusión sobre la importancia de los controles y la detección temprana del cáncer de mama. En ese sentido, recordó que la provincia dispone de servicios especializados en los hospitales de la Madre y el Niño y Enrique Vera Barros, además de profesionales y equipamiento en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), entre ellos el CAPS San Vicente.

Vergara explicó además que los operativos de la Unidad Ginecológica Móvil priorizan a personas que no cuentan con cobertura de obra social, tanto en Capital como en el interior provincial, aunque aclaró que esa condición no impide que también puedan acceder quienes poseen cobertura.

Un operativo focalizado en trabajadoras

Desde el Municipio de Capital destacaron que la actividad busca facilitar el acceso a controles preventivos para las trabajadoras. El secretario de Gobierno, Alberto Centeno, valoró la articulación con la cartera sanitaria y remarcó la necesidad de sostener las acciones durante todo el año.

“Hoy estamos en el mes rosa, pero esto es una planificación extensiva, que siga, que no esperemos a octubre para que nuestras compañeras se controlen”, expresó. Centeno señaló además que el municipio realizará un relevamiento para identificar a las mujeres que no pudieron acceder al estudio durante la jornada y acompañarlas para que puedan completar sus controles.

En el operativo participaron beneficiarias del Programa de Empleo Municipal (PEM) y trabajadoras provinciales. Según informó el subsecretario de Gobierno, Jorge de León, a partir de los datos aportados por el área de Recursos Humanos se seleccionó a 49 trabajadoras para acceder a mamografías.

El municipio continuará registrando a quienes necesiten realizarse el estudio y coordinará su atención con el Ministerio de Salud a través del área de Política Sanitaria. La médica Evangelina De Caminos destacó que se trata del segundo año de trabajo conjunto entre la Unidad Ginecológica Móvil y el Municipio de Capital. Explicó que el dispositivo permite acercar mamografías a mujeres mayores de 40 años que participan de distintos programas municipales.

La profesional también remarcó que la atención no termina con la realización del estudio. Cuando una mamografía requiere nuevas evaluaciones, el sistema sanitario cuenta con un dispositivo de navegación para acompañar a las pacientes y facilitar el acceso a consultas, estudios complementarios y eventuales tratamientos.

“Nosotros somos el nexo entre la paciente y el acceso a los distintos servicios que vienen después, como es consulta con el servicio de mastología, la realización de otros estudios, métodos de diagnóstico y de tratamiento”, explicó De Caminos.

La médica subrayó además la importancia de las mamografías para detectar lesiones pequeñas que todavía no presentan manifestaciones clínicas. En ese sentido, destacó que acercar los controles a los lugares de trabajo y a espacios accesibles puede facilitar el diagnóstico oportuno.

Las actividades de prevención continuarán durante octubre con una agenda organizada por el Municipio de Capital junto a distintas instituciones. El 19 de octubre está prevista una caminata y una propuesta de donación de cabello junto a integrantes de No Lamentes. El 21 se realizará un taller con la participación de Evangelina De Caminos y de instituciones educativas. Para el 30 de octubre, en tanto, está programada una nueva actividad junto al Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM).

Desde las instituciones remarcaron que el objetivo es sostener las acciones preventivas más allá de la campaña de octubre y facilitar el acceso de las trabajadoras a los controles. El operativo también busca garantizar que las mujeres que necesiten estudios adicionales o atención especializada puedan continuar el proceso dentro del sistema de salud provincial.