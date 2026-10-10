Octubre Rosa: Formosa refuerza la prevención del cáncer de mama con mamografías gratuitas

En el marco de Octubre Rosa, el Gobierno de Formosa destacó las políticas sanitarias destinadas a fortalecer la detección temprana del cáncer de mama, facilitar el acceso a estudios gratuitos y garantizar la atención especializada para las mujeres de toda la provincia. El Hospital de la Madre y el Niño ofrece mamografías a demanda, de lunes a viernes no especificado en la información oficial, en una franja horaria de 7 a 19, además de otros estudios y servicios para el diagnóstico y tratamiento de patologías mamarias.

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El director del nosocomio, el doctor Víctor Fernández, explicó que el servicio de mamografía funciona durante 12 horas diarias y permite que las pacientes concurran a solicitar el estudio dentro de esa franja horaria.

“El servicio de mamografía en nuestro hospital funciona a demanda, desde las 7 de la mañana hasta las 19 horas, para que todas las pacientes que vienen a solicitarla dentro de esa amplia franja horaria, se la puedan hacer”, señaló en comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor).

Fernández remarcó que el estudio es completamente gratuito y está destinado al control periódico de las mujeres a partir de los 40 años. En esos casos, indicó que se recomienda realizarlo anualmente. Las mujeres menores de esa edad también pueden acceder cuando existe una indicación médica, para lo cual deben presentar una solicitud de su ginecólogo o de un especialista en patologías mamarias.

Diagnóstico y tratamientos especializados

Además de las mamografías, el Hospital de la Madre y el Niño cuenta con ecografías mamarias y profesionales especializados que trabajan de manera articulada con el Hospital de la Madre y la Mujer. El objetivo es completar los estudios necesarios y establecer diagnósticos precisos ante posibles alteraciones.

El director explicó que, cuando corresponde, se realizan punciones de nódulos y las muestras se envían al Servicio de Anatomía Patológica para determinar si las lesiones son benignas o malignas.

Una vez confirmado el diagnóstico, los equipos médicos evalúan cada caso para definir el tratamiento adecuado. Según Fernández, algunas pacientes con la enfermedad avanzada necesitan recibir quimioterapia o radioterapia antes de una intervención quirúrgica.

En ese sentido, destacó que Formosa dispone del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Pte. Dr. Néstor C. Kirchner”, donde se llevan adelante tratamientos oncológicos específicos. La articulación entre los distintos servicios sanitarios permite avanzar desde los estudios iniciales hasta la definición de las alternativas terapéuticas, de acuerdo con las necesidades de cada paciente.

Más controles y operativos sanitarios

Fernández también señaló que la demanda de mamografías aumentó considerablemente y que cada vez más mujeres se acercan por iniciativa propia para realizarse los controles. Atribuyó esta tendencia a una mayor concientización sobre la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano.

A estas prestaciones se suman los operativos realizados mediante camiones sanitarios, tanto en la ciudad de Formosa como en localidades del interior provincial. Estas acciones buscan acercar los estudios a la población y facilitar el acceso de quienes necesitan controles.

“Esto demuestra la demanda que existe y la importancia de acercar estas prestaciones a la población”, sostuvo el director del hospital. Desde el Gobierno provincial señalaron que las iniciativas forman parte de una política sanitaria que promueve la prevención, el diagnóstico precoz y la continuidad de los cuidados mediante servicios gratuitos y accesibles.

Aunque Octubre Rosa concentra actividades de concientización, los efectores sanitarios formoseños trabajan durante todo el año para promover los controles y difundir información sobre el cáncer de mama. El objetivo es que más mujeres accedan a consultas y estudios oportunos, que permitan detectar posibles alteraciones a tiempo y mejorar las posibilidades de tratamiento y recuperación.