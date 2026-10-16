A ocho años de su creación, el Plan Nutrir se mantiene como una de las políticas alimentarias más sólidas de Formosa

El Plan Provincial Alimentario Nutrir de Formosa cumple ocho años desde su puesta en marcha, el 16 de octubre de 2018, con una cobertura actual de 18.500 familias. La política pública, impulsada por el Gobierno provincial a través del Ministerio de la Comunidad, combina la asistencia nutricional a hogares en situación de vulnerabilidad con la compra de alimentos a pequeños productores familiares.

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La fecha coincide con el Día Mundial de la Alimentación y permite repasar el alcance de un programa que surgió durante la crisis socioeconómica de la gestión de Mauricio Macri y que, según el planteo oficial, mantiene su importancia frente al escenario de ajuste nacional bajo la presidencia de Javier Milei.

El programa se financia íntegramente con recursos provinciales y tiene como uno de sus pilares al Instituto PAIPPA, creado en septiembre de 1996 en General Belgrano para acompañar a los pequeños productores agropecuarios y fortalecer la agricultura familiar. A partir de esa estructura, Nutrir organiza un circuito que vincula la producción local con la distribución de alimentos en los hogares que necesitan asistencia.

De 15.000 a 18.500 familias alcanzadas

Cuando comenzó a funcionar, el Plan Nutrir llegaba a entre 14.000 y 15.000 familias de la ciudad de Formosa. Con el paso de los años, el padrón se amplió hasta alcanzar a 18.500 hogares beneficiarios, en un contexto económico nacional que, de acuerdo con la descripción del programa, incrementó la demanda de asistencia alimentaria.

La iniciativa está orientada a personas y familias en situación de vulnerabilidad, con especial atención a mujeres embarazadas, niños y adultos mayores. Para solicitar el ingreso, los interesados deben acercarse a los Espacios de la Comunidad Organizada (ECO), donde trabajadoras sociales realizan entrevistas y visitas domiciliarias para evaluar la situación socioambiental.

Una vez incorporados, los titulares reciben una tarjeta magnética personalizada que indica el centro de distribución asignado, además del día y el turno para retirar los alimentos. Las entregas se realizan cada quince días.

En la ciudad capital funcionan siete centros de distribución, mientras que el programa también contempla la entrega de módulos alimentarios en otras localidades de la provincia.

Qué alimentos reciben las familias

Cada módulo entregado por el Plan Nutrir pesa alrededor de 30 kilos e incluye entre 18 y 20 productos diferentes. Según los datos del programa, aproximadamente el 80% del contenido corresponde a alimentos frescos de estación, mientras que el 20% restante está integrado por productos secos y no perecederos.

Entre los alimentos frescos se encuentran verduras y hortalizas como acelga, lechuga, rúcula, zapallo, batata, mandioca, tomate, cítricos y berenjena, además de pollo. La composición busca incorporar variedad de productos a la alimentación de los hogares alcanzados.

Los bolsones también incluyen artículos elaborados por empresas públicas formoseñas. Entre ellos figuran leche fortificada, mermeladas, chocolatada, mate cocido y dulce de batata, producidos por Nutrifor. A su vez, se incorporan productos de prevención sanitaria elaborados por el laboratorio provincial Laformed, como repelentes e insecticidas destinados a combatir al mosquito transmisor del dengue.

La asistencia se complementa con talleres comunitarios que se dictan en los centros de distribución. Las actividades abordan la manipulación segura de alimentos, las técnicas de conservación y la educación nutricional, con el objetivo de aportar herramientas para el aprovechamiento de los productos entregados.

El vínculo con más de 1.000 productores paipperos

Uno de los ejes del Plan Nutrir es su articulación con más de 1.000 familias paipperas de 17 localidades. El sistema permite canalizar parte de la producción de pequeños agricultores hacia la asistencia alimentaria y, al mismo tiempo, generar ingresos para las economías rurales.

Un ejemplo es el Consorcio Paippero de Riacho He Hé, que reúne a 450 pequeños productores de la Región Norte y abarca localidades como Tres Lagunas, Loma Zapatú, Laguna Blanca y Siete Palmas.

Durante 2025, el consorcio aportó 2.494.006 kilos de alimentos al circuito productivo. La logística contempla el retiro de las cosechas directamente de las chacras entre tres y cuatro veces por semana, con una inversión mensual cercana a los 9.840.000 pesos destinada al transporte.

Este mecanismo busca reducir los costos de intermediación y flete que recaen sobre los productores. Además, los pagos por las cosechas se realizan directamente a través de cuentas bancarias gratuitas, lo que facilita la inclusión financiera de las familias rurales.

En el último ejercicio anual informado, el Plan Nutrir distribuyó más de cuatro millones de kilos de alimentos, con una inversión provincial superior a los 2.000 millones de pesos destinados a las economías locales.