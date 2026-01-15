Con camiones y obras en marcha, Formosa avanza en la infraestructura hídrica en todo el territorio provincial

El Gobierno de Formosa continúa garantizando el suministro de agua potable en la localidad de El Potrillo, en el departamento Ramón Lista, a través de un operativo integral coordinado por el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SPAP) y la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), mientras avanza en la proyección de una nueva obra que permitirá optimizar de manera definitiva el servicio.

El presidente de la Junta Vecinal de El Potrillo, Moisés Fernández, brindó detalles del operativo de asistencia hídrica y destacó la presencia permanente del Estado provincial en la zona. En declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), subrayó la importancia de la organización comunitaria y el acompañamiento de las autoridades, y valoró la participación del exdiputado provincial Roberto Vizcaíno en una reunión informativa con los vecinos, donde se explicaron los avances de las tareas en marcha.

Según explicó Fernández, actualmente “seis o siete camiones aguateros trabajan de manera intensa, extrayendo agua desde los pozos de San Martín Uno y Villa Devoto para abastecer la cisterna local”. En ese marco, aseguró que la situación “se está normalizando” y que el operativo permite garantizar el acceso al agua potable de manera continua.

La distribución alcanza no solo a los barrios de El Potrillo, sino también a comunidades cercanas como La Brea, El Silencio y Puerto Irigoyen. “El agua no falta en ningún momento, porque el camión abastece todo”, remarcó.

Finalmente, indicó que equipos técnicos del SPAP y de la DPV se encuentran trabajando en el lugar para concretar una nueva perforación, que permitirá avanzar hacia una solución estructural y definitiva al abastecimiento de agua potable para toda la comunidad.

Inversión para el verano

El Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SPAP) de Formosa intensificó las acciones en la localidad de El Potrillo para garantizar la continuidad del servicio de agua potable, luego de detectarse el ingreso de agua con un alto nivel de salinidad en la perforación profunda que abastece a la zona. La situación obligó a poner en marcha un plan de contingencia integral, con múltiples frentes operativos, para asegurar el suministro a todas las comunidades que dependen del Centro de Distribución local.

La información fue confirmada por el administrador general del organismo, el ingeniero Julio Vargas Yegros, quien explicó a Agenfor que la principal medida consiste en el envío de agua potable desde el Centro de Distribución de Devoto, ubicado a siete kilómetros de El Potrillo. El traslado se realiza mediante la impulsión de agua a través de un acueducto existente, que conecta directamente ambas cisternas.

A este esquema se suma el transporte de agua desde el Centro de Distribución de la comunidad de San Martín, situada a unos 15 kilómetros. Para esta operatoria se dispuso una flota de cinco camiones cisterna, cada uno con una capacidad de 130 mil litros por viaje, lo que permite reforzar de manera sostenida el abastecimiento a la localidad afectada.

En paralelo, otros tres camiones cisterna se encuentran abocados de manera permanente a la provisión de agua potable a instituciones públicas y a sectores más alejados del Centro de Distribución de El Potrillo, priorizando escuelas, centros de salud y barrios de mayor vulnerabilidad.