El Gobierno de Formosa inicia una obra clave para mejorar el acceso al agua en el interior provincial

En la comunidad de El Potrillo, ubicada en el departamento formoseño de Ramón Lista, se concretó días atrás una reunión clave entre referentes locales y representantes de la empresa constructora que tendrá a su cargo la ejecución de una nueva toma de agua. El encuentro se desarrolló en el marco de las políticas hídricas que impulsa el Gobierno de Formosa y tuvo como eje avanzar en una obra estratégica destinada a mejorar y garantizar el abastecimiento de agua potable para la población local.

La reunión se llevó a cabo en la planta potabilizadora de la zona, donde se coordinaron los aspectos técnicos y operativos para el inicio de la perforación. Se trata de una intervención fundamental para una comunidad integrada mayoritariamente por familias wichí y criollas, que dependen del sistema público para acceder al agua segura. La nueva obra apunta a reforzar el suministro y dar una respuesta de fondo a una problemática histórica vinculada a la disponibilidad del recurso hídrico en esta región del oeste formoseño.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), el dirigente local Prudencio López destacó la importancia del encuentro y el acompañamiento estatal. “Acabamos de recibir a la empresa encargada de realizar la nueva perforación aquí en El Potrillo”, señaló, y remarcó el clima de expectativa positiva que generó la confirmación del inicio de los trabajos. Asimismo, valoró la presencia activa del Estado provincial y el trabajo articulado con autoridades locales y dirigentes comunitarios para dar respuestas concretas a las demandas territoriales.

“Son buenas noticias para nuestra comunidad y para nuestra gente. Estamos muy agradecidos por todo el trabajo que se está haciendo a través de las autoridades provinciales, locales y los dirigentes que acompañan”, expresó López, al tiempo que subrayó la relevancia de estas políticas públicas para mejorar la calidad de vida de las familias de la zona.

Las gestiones para avanzar con esta nueva perforación se inscriben en un contexto reciente de emergencia hídrica. Días atrás, el Gobierno de Formosa, a través del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SPAP), debió implementar medidas extraordinarias en El Potrillo tras detectarse la presencia de agua con altos niveles de salinidad en la perforación profunda que abastecía a la comunidad. Esta situación obligó a dejar el pozo fuera de servicio, al no cumplir con los parámetros establecidos para el consumo humano.

El administrador general del SPAP, Julio Vargas Yegros, explicó que la perforación afectada, de más de 400 metros de profundidad, presentó un ingreso de agua muy salada que superó ampliamente los límites admisibles. Frente a este escenario, el organismo puso en marcha un plan de contingencia para garantizar la continuidad del servicio, impulsando agua potable desde la cisterna de la comunidad de Devoto hacia El Potrillo, mediante un acueducto existente.