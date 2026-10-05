Obra pública: con fondos propios, el Gobierno de La Rioja licitó la construcción viviendas en el interior provincial

El Gobierno de La Rioja licitó la construcción de 32 viviendas de tres dormitorios en Olta, departamento General Belgrano, con financiamiento de recursos provinciales. La obra fue impulsada por decisión del gobernador Ricardo Quintela y busca ampliar el acceso a la vivienda propia para familias de la comunidad, además de sostener la actividad y el empleo vinculado con la construcción.

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La apertura de sobres de la licitación pública se realizó este miércoles en el salón Marta Mera y estuvo encabezada por el ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat Social, Ariel Puy Soria. También participaron el intendente Juan Urbano, el secretario de Vivienda, Diego Rivero, y la subsecretaria de Vivienda, Maricel Maldonado.

Puy Soria destacó la decisión de la Provincia de mantener la inversión habitacional frente al actual escenario económico. "Aún en estos tiempos de dificultades financieras, la falta de inversión pública y privada en todo el país, el gobernador Ricardo Quintela dispuso los recursos para que se pueda seguir adelante con este proyecto", expresó.

Vivienda y empleo en Olta

El ministro remarcó además el impacto que tiene la construcción de viviendas sobre el empleo y la actividad económica local. "Cada vivienda que construimos representa trabajo, desarrollo y la posibilidad de que una familia proyecte su futuro", sostuvo.

En esa línea, señaló que la continuidad de la obra pública permite generar puestos de trabajo, movilizar la industria de la construcción y fortalecer las economías locales. "Hoy el escenario es distinto. Pero no se va a bajar los brazos. Desde la Provincia se continuará con la definición de políticas públicas para generar oportunidades y fortalecer la dignidad de cada riojano", afirmó.

Puy Soria también informó que en el predio donde se desarrollará el proyecto ya se realizaron trabajos de apertura de calles, veredas y cordones cuneta. La infraestructura de energía eléctrica todavía se encuentra pendiente de ejecución.

Un proyecto esperado por la comunidad

El intendente Juan Urbano destacó la importancia de la licitación para el departamento General Belgrano y señaló que hacía más de una década que no se ejecutaban programas de vivienda en la zona: "Esta iniciativa significa mucho, porque hace más de 10 años que no se ejecutan programas de vivienda y en esta oportunidad está la posibilidad de poder construir, y sobre todo en este contexto, en estos tiempos donde la obra pública desde Nación cortó y en el marco de una política tan importante como lo es la habitacional".

Urbano consideró que el proyecto representa una de las obras más importantes de su gestión y puso el foco en las familias que podrán acceder a una vivienda. "Llena de satisfacción porque muchas familias de nuestro departamento van a cumplir el sueño de acceder a su vivienda propia", afirmó.

Por su parte, el secretario de Vivienda, Diego Rivero, recordó que el proyecto responde a un compromiso asumido por Quintela durante un aniversario del departamento. "Es una gran satisfacción poder llevar adelante esta licitación", expresó, y destacó la continuidad de la gestión provincial para avanzar con las obras habitacionales.