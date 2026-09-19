Quintela anunció la construcción de nuevas viviendas y obras de pavimentación en el interior de La Rioja

En el marco del aniversario de 149º aniversario del departamento General Ortiz de Ocampo, el gobernador Ricardo Quintela anunció la creación de obras de vivienda e inversión en el mantenimiento de la vía pública en las localidades de Milagro y Catuna de La Rioja.

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Para la construcción de 32 viviendas y el financiamiento equivalente a 20 cuadras de asfalto para trabajos de bacheo y mejoramiento de la avenida principal de Milagro, se realizará el llamado a licitación correspondiente para avanzar con las viviendas, cuyo inicio de obra está previsto para febrero. En paralelo, los fondos destinados a infraestructura vial permitirán intervenir una de las principales arterias de Milagro.

Durante su discurso, Quintela destacó el crecimiento que tuvo el departamento a lo largo de los años y planteó la necesidad de continuar con políticas destinadas a atender las demandas de las comunidades. “Veo el crecimiento que tuvo a lo largo de los años y tiene que seguir desarrollándose para brindar soluciones a la comunidad”, expresó.

El gobernador también utilizó el acto para cuestionar las políticas implementadas por el Gobierno nacional y, particularmente, el freno a la obra pública. En ese sentido, sostuvo que la paralización de proyectos de infraestructura tiene consecuencias que exceden la construcción de las obras, porque también impacta sobre el empleo y la actividad económica de las localidades.

“Hoy nos toca un Gobierno nacional que desconsidera a las provincias y frena la obra pública, la cual no solo genera bienestar por la infraestructura en sí, sino que promueve empleo local y dinamiza la economía de cada departamento y de la provincia”, señaló.

Quintela cuestionó los recortes nacionales

En otro tramo de su intervención, el mandatario riojano apuntó contra las medidas nacionales que, según planteó, afectan especialmente a los sectores más vulnerables. Mencionó la situación de los jubilados y sostuvo que muchos fueron empujados a una realidad en la que “no les alcanza para cubrir los medicamentos y deben depender de sus hijos”.

También hizo referencia a las personas con discapacidad y a las dificultades vinculadas con servicios esenciales como el agua, la energía y la conectividad. Frente a ese escenario, reivindicó la capacidad de organización de la provincia y el sostenimiento de políticas públicas desde el Estado provincial.

“Frente a la adversidad y el ataque deliberado hacia los intereses de nuestra gente, el pueblo de La Rioja se para estoicamente y avanza unido hacia el destino que le corresponde”, afirmó Quintela.

El gobernador también planteó cuál, a su criterio, debe ser el rol de quienes ocupan responsabilidades ejecutivas. “¿Para qué sirve un presidente o un gobernador si no es para generar bienestar, brindar herramientas de crecimiento a las familias e intervenir en las comunidades vulnerables para sacarlas de la marginalidad?”, expresó.

Los anuncios de viviendas y pavimentación se suman a otras obras viales que se encuentran en marcha en el departamento. Durante la jornada por el aniversario, Quintela recorrió además los trabajos de repavimentación de la ruta provincial 31, que une Catuna y Milagro. La intervención comprende casi 19 kilómetros y contempla tareas de bacheo, restitución de la carpeta asfáltica y aplicación de un microaglomerado en frío.