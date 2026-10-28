Obra pública esencial: Formosa coordina acciones preventivas ante la crecida del río Paraguay

El Gobierno de Formosa profundiza el esquema de prevención ante la llegada de El Niño, fenómeno climático que podría causar lluvias intensas y crecidas de ríos. Ante esa posibilidad, la Provincia mantuvo este lunes la cuarta reunión del Comité de Emergencia, desde donde se monitorea y gestionan las acciones preventivas. Luego de la reunión, funcionarios y fuerzas federales informaron que la suba del río Paraguay se moderó en los últimos días, con un aumento de cuatro centímetros.

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Los encuentros tienen el objetivo de compartir información actualizada sobre la situación meteorológica e hidrológica de la provincia y la región. Se prioriza evaluar el impacto de las precipitaciones y coordinar medidas preventivas. "El fenómeno de El Niño no es nuevo: lo hemos vivido en varias oportunidades y, por lo tanto, apelamos a la experiencia que tuvimos en otras ocasiones", explicó con anterioridad a El Destape el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge González.

La preparación anticipada responde en parte, a las características del territorio formoseño. La provincia tiene una pendiente escasa y las aguas superficiales necesitan desplazarse hacia el río Paraguay. "El escenario inicial es complejo porque tuvimos lluvias anteriores que dejaron el suelo con mucha humedad. Si se producen precipitaciones extraordinarias, pueden saturar los suelos y, como tenemos tan poca pendiente, necesitamos que el agua circule rápidamente hacia el río Paraguay", advirtió González.

Por su parte, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Javier Caffa, destacó en medios provinciales que el funcionamiento del Comité permite a la provincia "estar mejor preparada" y adoptar las medidas correspondientes ante el fenómeno.

Las reuniones del Comité de Emergencias se realizan en el Centro de Operaciones instalado en la Jefatura de la Policía de Formosa y participan áreas del Gobierno provincial y representantes de fuerzas federales de Formosa, entre ellos la Prefectura Naval Argentina.

Río Paraguay: custodiado por Formosa

El río Paraguay es uno de los cursos fluviales más importantes de América del Sur y el principal afluente del río Paraná. Con una longitud aproximada de 2.695 kilómetros, actúa como un corredor hidrológico central y eje comercial definitivo para el Cono Sur.

Se origina en la Meseta del Mato Grosso, Brasil, y desemboca en el río Paraná, justo frente a la localidad de Isla del Cerrito, en Chaco, y cerca de Corrientes. También pasa por la ciudad de Formosa, actuando como el límite natural oriental de la provincia homónima y separándola de Paraguay.