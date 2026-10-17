Frente a la llegada del fenómeno climático El Niño, Formosa se prepara y activa un plan preventivo de monitoreo e intervención

El Gobierno de Insfrán puso en marcha un esquema de prevención ante la llegada del fenómeno climático El Niño que arribará con lluvias intensas, y potencialmente crecidas de ríos. El Destape se contactó con el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge González, quien detalló que se realizará monitoreo de afluentes, se profundizaron las tareas de mantenimiento de canales de desagüe, y se revisó el sistemas de defensa y la coordinación con municipios, productores y organismos de emergencia. Asimismo, reclamó la falta de inversiones del Gobierno nacional para impedir el desborde de conductos pluviales y afluentes, y mantener el estado correcto de puentes.

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"Nosotros le damos relevancia a esto por eso fuimos a la reunión de organismos federales pero no se habló de un plan de intervención", detalló el ministro González quién destacó la presencia del ministro de Interior, Diego Santilli. "Para atender una una situación de estas características, vos tenés que realizar una planificación", remarcó el funcionario en oposición a la no información concreta de un plan de intervención por parte de Nación.

"El fenómeno de El Niño no es nuevo: lo hemos vivido en varias oportunidades y, por lo tanto, apelamos a la experiencia que tuvimos en otras ocasiones", explicó González a este medio. El funcionario señaló que las condiciones presentan similitudes con las de fines de 2015 y principios de 2016, aunque el fenómeno podría desarrollarse antes.

La preparación anticipada responde, en parte, a las características del territorio formoseño. La provincia tiene una pendiente escasa y las aguas superficiales necesitan desplazarse hacia el río Paraguay. "El escenario inicial es complejo porque tuvimos lluvias anteriores que dejaron el suelo con mucha humedad. Si se producen precipitaciones extraordinarias, pueden saturar los suelos y, como tenemos tan poca pendiente, necesitamos que el agua circule rápidamente hacia el río Paraguay", advirtió González.

Mantenimiento de desagües y defensas contra las crecidas

Una de las principales líneas de trabajo es la limpieza y el mantenimiento de los canales de desagüe pluvial, una tarea que la Provincia coordina con los municipios. Las acciones alcanzan tanto a ciudades como Formosa, Clorinda y Pirané como a localidades más pequeñas. Vialidad Provincial interviene en los principales canales de escurrimiento para facilitar el desplazamiento del agua.

La prevención también requiere la colaboración de los vecinos. "El ciudadano tiene un papel clave. Cualquier construcción que obstaculice el desplazamiento del agua puede generar problemas, al igual que la disposición de residuos fuera de los horarios adecuados para su recolección", señaló el ministro.

El monitoreo se concentra en los ríos Paraguay, Pilcomayo y Bermejo, cuyos comportamientos pueden incidir en las inundaciones y en la conectividad provincial. Formosa, Clorinda, Herradura y Banco Payaguá cuentan con sistemas de defensa ante las crecidas del Paraguay. Su funcionamiento depende de las compuertas y de las estaciones de bombeo que permiten evacuar el agua de lluvia cuando el nivel del río impide descargarla directamente, explicó.

"Clorinda tiene un sistema de defensa de 22 kilómetros y 14 estaciones de bombeo. Formosa cuenta con 25 kilómetros de defensas y 12 estaciones. Estamos hablando de volúmenes muy grandes de agua que debemos evacuar mientras las compuertas permanecen cerradas", detalló González.

En la capital provincial, el máximo histórico del río Paraguay es de 10,72 metros. Según el funcionario, las defensas superan esa altura, aunque la prevención exige mantener operativos los equipos y controlar la evolución de los niveles del río.

El reclamo a Nación por rutas y puentes

El Gobierno formoseño advierte que la prevención también depende de la infraestructura nacional. González cuestionó la falta de coordinación con Vialidad Nacional y reclamó el mantenimiento de las alcantarillas de la Ruta Nacional 11, un corredor que acompaña al río Paraguay y conecta a la provincia con el resto del país. "Por eso necesitamos que se mantengan las alcantarillas de la Ruta 11", sostuvo el ministro.

Durante el fenómeno de El Niño de 2016, el agua llegó a pasar por encima de algunos sectores entre Formosa y Clorinda, aunque no interrumpió la circulación. La preocupación también comprende tres puentes sobre el río Bermejo que conectan Formosa con Chaco. Están ubicados sobre las rutas nacionales 11 y 95 y en el corredor que une El Colorado con General San Martín: esas estructuras no recibieron mantenimiento desde el inicio de la actual gestión nacional.

El planteo provincial se trasladó a una reunión del Consejo de Seguridad Interior de la región NEA, realizada el 2 de agosto. González relató que les informaron que se agregaba un punto al temario sobre el fenómeno del niño, con la presencia del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli y la secretaria general de la Presidencia de la Nación, Karina Milei.

Formosa presentó un informe sobre los riesgos y las necesidades de infraestructura, pero, según el ministro, no logró avanzar en los reclamos vinculados con las rutas y los puentes. "Mostraron un sistema informático para informar novedades que funciona muy bien, pero para atender una emergencia de estas características no alcanza con contar con un software. Hay que planificar, estar preparados y tener la capacidad de mitigar los efectos", cuestionó González.

Productores y zonas rurales, dentro del operativo

Las medidas aplicadas por la provincia también alcanzan a las áreas rurales, donde las lluvias pueden dificultar el acceso a los establecimientos y dejar animales expuestos a las inundaciones. El Ministerio de Producción y Ambiente trabaja con los productores ganaderos para que identifiquen terrenos altos y organicen con anticipación eventuales traslados.

"Los productores, fundamentalmente los ganaderos, tienen que identificar con anticipación los terrenos altos a los que puedan trasladar sus animales. Es importante contar con tiempo suficiente para organizar esas tareas", explicó González.

El Paraguay anticipa una creciente en octubre

El río Paraguay ya registra una creciente asociada con las lluvias en su cuenca media. En Concepción, Paraguay, se acumularon 149 milímetros entre la noche del viernes y la madrugada del sábado. Las estimaciones mencionadas por González indican que el agua podría llegar a Puerto Pilcomayo, en Clorinda, entre el 19 y el 20 de octubre, y a la ciudad de Formosa entre el 21 y el 22.

En los últimos días, el río se encontraba en 3,84 metros en el puerto de Formosa. La proyección era que el pico se ubicara entre los cinco y los seis metros. "Si no se producen nuevas lluvias, la situación sería esa. Sin embargo, tenemos que seguir los pronósticos meteorológicos, que por ahora indican que el fenómeno de El Niño será fuerte en las zonas que aportan al Paraná y en el este de nuestra provincia", concluyó el ministro.