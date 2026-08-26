Obra hídrica: La Rioja fortalece el abastecimiento de agua potable con trabajos en todo el territorio

El Gobierno de La Rioja llevó adelante obras para fortalecer el abastecimiento de agua potable en siete barrios del departamento. Las intervenciones permitieron recuperar infraestructura hídrica y una fuente de suministro para mejorar el respaldo del sistema de distribución.

A través del Ministerio de Agua y Energía, junto al Municipio de Famatina, trabajaron de manera articulada para mejorar la infraestructura existente y garantizar el suministro de agua a las familias de la zona. Entre las labores principales, se destacó la reparación de un acueducto de 140 milímetros de diámetro, el cual abastece de forma directa a la cabecera departamental y a las localidades de La Falda y Bajo Carrizal.

A estas tareas se sumó el equipamiento y la puesta en marcha de la perforación "Gómez". Esta fuente de suministro estratégica permite reforzar el servicio hídrico en los barrios El Parque, Niño de Gualco, La Piedra y Chucuma.

Reparación de un acueducto y recuperación de una perforación

Con estas obras, se logró fortalecer de manera integral el sistema de abastecimiento que beneficia a siete barrios de la zona. La recuperación de esta infraestructura resulta fundamental para sostener y asegurar la provisión constante de agua potable para los vecinos.

Desde la Secretaría de Agua remarcaron que este tipo de operativos continuará con su despliegue en distintos puntos del interior provincial. El plan de trabajo se adaptará a las necesidades específicas de cada localidad para optimizar los sistemas de distribución y garantizar el acceso al recurso hídrico.

Obras para prevenir el fenómeno del Niño

La Rioja puso en marcha un plan de prevención ante el posible impacto del fenómeno de El Niño, caracterizado por un incremento de precipitaciones que podría registrarse a partir de noviembre. Para coordinar estas acciones, el Ministerio de Agua y Energía, junto al INTA, Aguas Riojanas e investigadores, mantuvieron un encuentro encabezado por el ministro Adolfo Scaglioni con el fin de elaborar un informe técnico para el gobernador Ricardo Quintela.

Este trabajo busca diseñar alertas tempranas y aplicar medidas concretas que mitiguen riesgos en comunidades, sectores productivos, cauces de ríos y obras hídricas en todo el territorio provincial. Especialistas del INTA advirtieron que, si bien se trata de probabilidades, existe el riesgo de lluvias extraordinarias y crecidas intensas durante el verano en el NOA, una tendencia respaldada por las nevadas observadas en la cordillera de Chilecito.

Ante este escenario, la Secretaría de Agua mantendrá una vigilancia permanente sobre el recorrido de los ríos y reforzará las obras de mantenimiento de defensas. Asimismo, se coordinarán tareas operativas con Vial SAPEM y otras áreas provinciales para intervenir de forma anticipada y responder con rapidez frente a cualquier eventualidad climática.