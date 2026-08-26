Un nuevo polo urbano toma forma en La Plata: Distrito Diagonal ya alcanzó el 50% de avance

El proyecto Distrito Diagonal, desarrollado por Grupo IRSA en Gonnet, avanza con una inversión total estimada en USD 220 millones y tiene prevista su apertura para mediados de 2027. La obra, que comenzó en septiembre de 2024, ya alcanzó un 50% de avance y se proyecta como el primer centro comercial de esta escala en La Plata, con impacto también en el desarrollo urbano y comercial de la región.

Del total de la inversión, USD 60 millones corresponden al centro comercial, que contará con más de 22.000 metros cuadrados de superficie locativa, 100 locales distribuidos en dos niveles, 700 cocheras y 8.000 metros cuadrados de plazas y espacios al aire libre. La propuesta incluirá además un cine de siete salas, un parque de diversiones de 1.800 metros cuadrados y más de 15 opciones gastronómicas.

“Hoy en día nos encontramos con un avance de obra del 50% y tenemos previsto terminar a mitad del año que viene. Actualmente trabajan en la obra un promedio de 400 personas por día, prevemos duplicar este número de trabajadores cuando inicien las obras de los locales”, afirmó Santiago Fernández Cristin, gerente de Proyectos de Grupo IRSA. Actualmente, según la empresa, más de 420 personas trabajan en el desarrollo y se estima que el proyecto genere entre 1.000 y 1.200 puestos de trabajo directos e indirectos entre su construcción y futura operación.

Un proyecto que busca transformar el perfil urbano de la zona

Distrito Diagonal forma parte de un masterplan de usos mixtos que contempla futuras etapas residenciales y espacios destinados potencialmente a oficinas, salud, educación y servicios. La iniciativa apunta a conformar un nuevo polo urbano para La Plata, con una propuesta que combine actividad comercial, gastronomía, entretenimiento y servicios.

La ubicación en Gonnet y su conexión a través del Camino General Belgrano buscan integrar el desarrollo con distintos puntos de la ciudad y su área de influencia, entre ellos City Bell, Gonnet y el casco histórico. Una vez inaugurado, la empresa estima que el centro comercial podría recibir un promedio de 600.000 visitantes mensuales.

El proyecto cuenta además con una Declaración de Impacto Ambiental y un Plan de Gestión Social que contempla actividades con colegios, universidades y medios de comunicación, además de canales de diálogo con la comunidad durante el desarrollo de la obra. “Distrito Diagonal representa un paso clave en la estrategia de expansión de Grupo IRSA en la provincia de Buenos Aires. Es la primera vez que La Plata va a contar con un centro comercial de esta escala, pensado para convertirse en un nuevo punto de encuentro para toda la ciudad y su área de influencia. Todo el equipo viene trabajando para que este proyecto se transforme en un nuevo polo urbano para la región”, destacó Candelaria Purdia, líder de Distrito Diagonal.