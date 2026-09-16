Nuevo Aeropuerto de La Plata: como es el ambicioso proyecto que planea potenciar el comercio y la producción local

Con una inversión privada estimada en USD 93 millones, el intendente Julio Alak junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, presentaron un plan estratégico para la reactivación del Aeropuerto de La Plata. El objetivo es convertirlo en un centro de distribución productivo y un hub logístico multimodal de alcance regional con un período de explotación proyectado de 30 años.

{{{htmlAmp}}}

El desarrollo incluye la puesta en valor de la infraestructura aeroportuaria existente y la construcción de nuevos espacios vinculados con las actividades aéreas, comerciales, industriales y logísticas.

Durante la presentación, Alak destacó el potencial de la terminal aérea en relación con la infraestructura productiva y logística de la Región Capital. “Nos parece que nuestra región, con un puerto importante como el que tenemos en la Región Capital, con una zona franca, más la posibilidad de reactivar el aeropuerto, se puede convertir en un centro logístico regional importante”, sostuvo el intendente.

“Creo que tenemos las condiciones geográficas y de infraestructura potenciales como para relanzarlo”, agregó.

Qué contempla el proyecto

El masterplan apunta a generar una nueva alternativa para el transporte aerocomercial y de cargas en La Plata y, al mismo tiempo, ampliar las posibilidades de conexión de la producción bonaerense con mercados nacionales e internacionales.

Uno de los principales ejes es la creación de un centro logístico multimodal, que permitirá integrar distintos medios de transporte. El proyecto prevé articular el transporte aéreo con el terrestre y el fluvial-marítimo, junto con una zona aduanera, una terminal de pasajeros de bajo costo y espacios destinados a actividades industriales y comerciales.

La iniciativa también busca reducir los costos asociados al traslado de mercaderías, generar un polo específico para empresas de comercio electrónico y fortalecer el perfil turístico de La Plata y su región.

De esta manera, el aeropuerto podría funcionar como una alternativa complementaria a otras terminales aeroportuarias de la provincia de Buenos Aires y como un nodo para el movimiento de pasajeros y cargas.

El rol del cordón frutihortícola de La Plata

Uno de los componentes productivos centrales del proyecto está relacionado con el cordón frutihortícola platense, considerado el más grande del país.

La secretaria de Producción e Innovación Tecnológica de La Plata, Mercedes La Gioiosa, explicó que la propuesta busca aprovechar esa producción y generar infraestructura que permita disminuir las pérdidas.

“La idea de este proyecto es escalar a nivel regional y nacional, entendiendo que tenemos el cordón frutihortícola más grande del país. Actualmente, se desperdician 10 mil toneladas anuales por no tener cámara de conservación y frío”, destacó La Gioiosa.

En ese marco, el plan incorpora una planta de conservación en frío y congelado de hortalizas dentro del área industrial. La infraestructura permitiría extender la vida útil de frutas y verduras, mejorar las condiciones de almacenamiento y facilitar la logística de la producción.

Según datos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), las hortalizas presentan la mayor tasa de desperdicio dentro de la cadena agroalimentaria argentina. En La Plata, se calcula una pérdida cercana a 10 mil toneladas por año, sobre una producción total estimada en 85.879 toneladas.

La Plata: estratégica para el desarrollo

El proyecto se apoya también en la ubicación de La Plata y su cercanía con el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), un mercado de más de 15 millones de consumidores. Su estructura productiva incluye cinco parques industriales, dos de gestión pública y tres privados. Estas características forman parte de los argumentos que sustentan el desarrollo del nuevo nodo logístico y productivo.

La iniciativa también se vincula con el Plan de Ordenamiento Territorial de La Plata, que identifica al sur del partido como un área estratégica para la instalación de actividades productivas, logísticas y aeroportuarias de alcance regional y metropolitano. La planificación contempla, en ese sentido, la integración del aeropuerto con el puerto, la red vial estructurante y el sistema ferroviario.

Producción, cargas y pasajeros

El proyecto presentado por Alak y Costa plantea una transformación integral de la actual terminal aérea. Además de recuperar la infraestructura existente, se prevé sumar nuevas instalaciones para actividades productivas y logísticas.

La articulación entre los diferentes sistemas de transporte permitiría conformar un nodo destinado tanto al movimiento de cargas como al traslado de pasajeros, con una conexión más directa entre la producción regional y los mercados nacionales e internacionales.

Entre sus objetivos también aparece el desarrollo de una alternativa para el comercio electrónico y la reducción de costos logísticos, junto con un impulso a la actividad turística de La Plata y los municipios de la región.