Formación y trabajo: la UNLaR y la Legislatura de La Rioja crean nuevos espacios para estudiantes y graduados

La Función Legislativa de La Rioja y la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) firmaron una carta acuerdo para fortalecer la cooperación institucional y generar nuevas oportunidades de formación académica, prácticas profesionales y actividades culturales.

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El convenio fue rubricado este martes por la vicegobernadora y presidenta de la Cámara de Diputados, Teresita Madera, y la decana del Departamento Académico de Ciencias Humanas y de la Educación, Cynthia Fernández, junto a legisladores y representantes de distintas áreas universitarias.

El acuerdo contempla la apertura de espacios dentro de la Función Legislativa para que estudiantes, docentes y graduados de la UNLaR puedan desarrollar prácticas profesionales, capacitaciones, debates y charlas.

La iniciativa también incorpora una dimensión cultural. La comunidad universitaria podrá participar de las actividades del Corredor de Arte “Prof. Emilia Basso”, de ciclos musicales como “Música de Cámara” y de producciones literarias vinculadas con la Revista Cultural Aguada.

Además, el entendimiento prevé la integración de recursos y espacios como la Biblioteca y el Digesto Legislativo, con el objetivo de ampliar las posibilidades de intercambio entre la institución universitaria y la Legislatura provincial.

De esta manera, ambas instituciones formalizaron una agenda conjunta orientada a vincular la formación académica con espacios de participación profesional, cultural y educativa.

La Rioja impulsa una nueva Ley de Educación Superior

El Gobierno de Ricardo Quintela impulsa en La Rioja una nueva normativa para transformar la Educación Superior provincial, con una propuesta que contempla la creación de institutos superiores de nivel universitario y una planificación territorial de las carreras en función de las necesidades de cada departamento.

"Hoy damos un paso histórico para la educación de nuestra provincia. La sanción de la Ley Provincial de Educación Superior nos permite fortalecer los institutos, ampliar las oportunidades de formación y pensar nuevas carreras de acuerdo a las necesidades y el desarrollo de cada región de La Rioja", expresó el mandatario en sus redes sociales.

Quintela expresó que desde la provincia se pretende "una Educación Superior que sea más inclusiva, con igualdad de oportunidades, que prepare a jóvenes y adultos para los desafíos del presente y del futuro", y destacó que "se incorporan nuevas modalidades de estudio y herramientas para mejorar de manera permanente la formación docente y técnica".

"Jerarquizando el nivel y generando concursos para el ingreso y el ascenso de quienes forman parte de las instituciones", detalló Quintela y concluyó: "La educación es un derecho y también es una herramienta para transformar la provincia".

La iniciativa plantea reconocer a la educación superior como una política de Estado y propone ampliar y organizar la oferta académica de acuerdo con las demandas sociales, educativas, productivas y laborales de las distintas regiones de la provincia.