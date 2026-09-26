Por las nuevas tasas del Banco Rioja, ya 9 mil clientes refinanciaron su deuda

Más de 9.000 personas ya reordenaron sus deudas gracias a las medidas impulsadas por el Gobierno provincial a través de Banco Rioja. La iniciativa, vigente desde el 31 de agosto, contempla una reducción de 20 puntos porcentuales en las tasas de interés de los préstamos.

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El vicepresidente de Banco Rioja, Marcelo Becerra, advirtió sobre la importancia de ofrecer alternativas competitivas frente a la usura. Teniendo en cuenta ese criterio impulsado y apoyado por el gobernador Ricardo Quintela, Berreca le confirmó a Medios Rioja que 935 personas tomaron un nuevo endeudamiento aprovechando una tasa preferencial del 56% más IVA, posicionada por debajo de los valores promedio del mercado.

En relación al perfil de las personas que se acercan a la entidad financiera, Becerra aclaró que son clientes que ya poseían compromisos previos que no pudieron cumplir y aprovecharon la oportunidad para reordenar la situación.

Otras cifras confirmadas desde Banco Rioja, revelan que 170 personas que estaban en situación de mora, es decir con saldos adeudados de más de 90 días, se acercaron a realizar consultas con el fin de regularizar la situación. Hasta el momento, 36 casos avanzaron con un nuevo plan de pagos ajustado a las nuevas tasas.

Con la mirada puesta en las próximas operaciones, Banco Rioja oficializó un nuevo esquema que fija una tasa del 29% para consumos con tarjeta de crédito, incluyendo el Costo Financiero Total con IVA, una cifra en línea con los parámetros del Banco Nación.

Asimismo, desde la entidad recordaron que los usuarios que busquen reestructurar sus créditos pueden acercarse a las sucursales y anexos habilitados para tramitar el reordenamiento con la tasa vigente del 56%.

Quintela endurece la pelea contra la usura

Tras la emergencia crediticia decretada por el gobierno provincial en agosto, La Rioja también avanza contra el crédito informal. En declaraciones a la prensa nacional, el gobernador Quintela reveló que fueron detenidos 10 prestamistas ilegales que amenazaban a sus deudores, en un contexto donde cerca del 40% de la población riojana atraviesa problemas de endeudamiento.

El mandatario también profundizó en los mecanismos abusivos empleados por los prestamistas ilegales, señalando que solían hacer firmar documentos en blanco o retener tanto vehículos como escrituras de propiedades a modo de garantía. Posteriormente, esas firmas e instrumentos eran utilizados para reclamar por vía judicial montos que resultaban imposibles de saldar para los deudores.

Quintela además destacó el accionar de la División de Delitos Económicos de la Policía y de la Justicia, tras un operativo realizado a comienzos de septiembre en el que se secuestraron cerca de 170 millones de pesos y más de 100 tarjetas de débito.