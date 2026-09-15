Por pedido del gobernador Ricardo Quintela, el Banco Rioja trabaja para profundizar la baja de tasas

En línea con las medidas impulsadas por el gobierno riojano durante agosto, el gobernador Ricardo Quintela solicitó al Banco Rioja profundizar la baja en las tasas de interés. Hasta el momento, más de 4.000 personas se acercaron a la entidad bancaria para realizar consultas y regularizar el pago de sus créditos desde que se declaró la emergencia crediticia provincial, la cual comenzó en dicho mes y se sostendrá hasta el 31 de octubre.

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Según informaron medios locales, el banco provincial evalúa adoptar una tasa nominal anual (TNA) fija del 29% para refinanciar saldos irregulares de tarjetas de crédito. La medida aún no se encuentra vigente y no alcanzará a los préstamos personales, cuyas tasas tuvieron una reducción de 20 puntos porcentuales.

La propuesta que evalúa Banco Rioja toma como referencia una línea específica del Banco Nación orientada a clientes con atrasos en las tarjetas Visa o Mastercard. Este instrumento establece las siguientes condiciones: tasa de interés 29% TNA fija; plazos de pago de 24 a 60 meses y un monto máximo a refinanciar de hasta 30 millones de pesos.

La asistencia de la provincia

El paquete de asistencia financiera surge a partir de la declaración de la emergencia crediticia provincial por un plazo de 180 días, una disposición legal orientada a poner freno a los abusos en el sector financiero y brindar alivio directo a la economía de los hogares. A través de este esquema, las autoridades reafirmaron el rol del Banco Rioja como un instrumento público de contención social y económica, y así ofrecer una alternativa accesible frente a las altas tasas de interés que imponen las entidades del mercado privado y las principales billeteras virtuales.

En su cuenta de X, el mandatario expresó que en "en un contexto económico nacional que viene deteriorando la capacidad de pago de los hogares y llevando a muchas familias a recurrir al crédito para afrontar gastos cotidianos o cubrir compromisos anteriores, continuamos acompañando con medidas concretas".

La primera de las medidas implementadas abordó la reducción de tasas en los préstamos personales estructurado en dos etapas de 10 puntos: la primera aplicada a comienzos de agosto y la segunda vigente a partir de este mes de septiembre. Con este ajuste, el costo financiero se fija en un 52% para préstamos a 12 meses y en un 56% para plazos de hasta 36 meses.

Esta medida está orientada a empleados de la Administración Pública, jubilados y trabajadores en relación de dependencia del sector privado que perciban sus haberes en la institución, lo que abarca tanto el otorgamiento de nuevos créditos como la refinanciación de deudas vigentes para clientes al día. Desde el banco aclararon que cualquiera de los beneficios vigentes necesitan una evaluación previa. Los interesados deben acercarse personalmente a la entidad más cercana.