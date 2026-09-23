Más seguridad: La Rioja aprobó una nueva ley con cambios en la Policía, el Servicio Penitenciario y los controles

La Cámara de Diputados de La Rioja aprobó por mayoría la nueva Ley de Seguridad Pública y de Convivencia Ciudadana, una iniciativa impulsada por la Función Ejecutiva que establece un nuevo marco para la organización y el funcionamiento de las instituciones de seguridad de la provincia.

{{{htmlAmp}}}

La sanción se produjo durante la décima sesión ordinaria del 141° Período Legislativo, que fue presidida por la vicegobernadora Teresita Madera. El proyecto fue presentado en el recinto por el diputado Federico Sbiroli, quien destacó el trabajo realizado durante un extenso período en las comisiones legislativas, con la participación de autoridades de Seguridad, de la Policía y del Servicio Penitenciario.

La nueva normativa introduce modificaciones en la estructura de seguridad provincial, incorpora herramientas de prevención y participación ciudadana y establece mecanismos específicos de auditoría y control sobre las fuerzas.

Uno de los principales cambios establecidos por la ley es la reorganización de la estructura de seguridad de la provincia. Según explicó Sbiroli durante el tratamiento del proyecto, la normativa establece una Dirección de Seguridad para Capital y crea una nueva Dirección de Seguridad del Interior, que tendrá bajo su órbita a los 17 departamentos riojanos.

La modificación busca diferenciar la organización de las tareas de seguridad entre la Capital y el interior provincial, teniendo en cuenta las características particulares de cada territorio y las necesidades vinculadas con la prevención y la convivencia ciudadana. De esta manera, la estructura provincial contará con áreas específicas para atender las demandas de seguridad de la Capital y del resto de los departamentos.

Más participación de los vecinos

La ley también contempla el fortalecimiento de la Policía Vecinal y de los foros vecinales, con el objetivo de incorporar la participación de los ciudadanos en la identificación de las problemáticas de cada barrio.

Durante el debate legislativo se planteó que esta herramienta permitirá profundizar las tareas preventivas, mejorar el vínculo entre las fuerzas de seguridad y la comunidad y reunir información territorial sobre las situaciones que afectan a cada zona.

Otro de los aspectos centrales de la nueva normativa es la regulación del Servicio Penitenciario Provincial. Sbiroli destacó que, por primera vez, el organismo contará con una Ley Marco propia, con la intención de actualizar el marco normativo que regula su funcionamiento y establecer una organización acorde con las necesidades actuales.

La legislación también contempla la participación de agentes penitenciarios en la operación de las alcaldías, con el objetivo de ordenar las funciones de cada fuerza y delimitar las responsabilidades correspondientes.

La nueva ley incorpora además mecanismos destinados a reforzar la auditoría, el control y la transparencia dentro de las instituciones de seguridad. Para ese objetivo, crea una Dirección General de Auditoría y Control, que contará con participación de órganos y ciudadanos externos para evaluar el accionar del personal policial y fortalecer los mecanismos de supervisión.

De acuerdo con lo planteado durante el debate legislativo, el nuevo esquema busca incorporar herramientas para controlar el funcionamiento de las instituciones de seguridad y establecer mecanismos de evaluación sobre el desempeño de las fuerzas. La participación externa forma parte de la estructura prevista para reforzar la transparencia y ampliar las instancias de supervisión.

Los principales cambios de la nueva ley

Entre las modificaciones contempladas por la Ley de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana se encuentran:

Una Dirección de Seguridad para Capital .

. Una Dirección de Seguridad del Interior , con competencia sobre los 17 departamentos.

, con competencia sobre los 17 departamentos. El fortalecimiento de la Policía Vecinal .

. La participación ciudadana a través de foros vecinales .

. Una Ley Marco para el Servicio Penitenciario Provincial .

. La incorporación de agentes penitenciarios en la operación de las alcaldías.

La creación de una Dirección General de Auditoría y Control .

. Mecanismos de participación externa destinados a reforzar la transparencia y la supervisión.

La aprobación de la norma fue uno de los principales puntos de la décima sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. En la misma jornada también se trataron iniciativas vinculadas con una nueva regulación de la Educación Superior, la promoción de la bioconstrucción y un aporte extraordinario destinado a fortalecer los comedores escolares y las tarjetas alimentarias.