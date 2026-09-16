Registrar y proteger: La Rioja trabaja sobre 117.000 hectáreas para ordenar las tierras y proteger a sus habitantes

Por decisión del gobernador Ricardo Quintela, La Rioja avanzó con un proceso de ordenamiento territorial y dominial sobre unas 117.000 hectáreas de Los Colorados, en el departamento Independencia. El objetivo es preservar el patrimonio natural, cultural y turístico de la zona y, al mismo tiempo, avanzar en la seguridad jurídica de las familias que habitan históricamente ese territorio.

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El territorio involucrado concentra recursos naturales, bosque nativo, reservas naturales y patrimonio cultural y turístico, además de familias que viven allí desde hace generaciones. Por eso, la estrategia provincial busca abordar de manera simultánea la preservación del territorio y el reconocimiento de los derechos de quienes lo habitan.

Uno de los principales acuerdos alcanzados fue declarar la zona como "área bajo procesamiento", una herramienta destinada a preservar la situación existente mientras avanza el proceso de ordenamiento territorial y dominial.

Qué implica la medida

Durante ese período no podrán producirse nuevas ocupaciones, colocarse alambrados ni concretarse operaciones de compraventa que modifiquen la situación actual de los inmuebles. La medida apunta a evitar nuevas transformaciones mientras los equipos provinciales realizan relevamientos y trabajan sobre los aspectos dominiales, ambientales, culturales y turísticos.

Puy Soria explicó que el objetivo es generar mayor seguridad para las familias que viven en el lugar. "Hay que aportar tranquilidad y legalidad, sobre todo a quienes viven hace muchísimos años en este lugar y son nativos de Patquía y del departamento Independencia", afirmó.

El funcionario sostuvo que el proceso deberá compatibilizar la protección del patrimonio de Los Colorados con el reconocimiento de los derechos de quienes históricamente habitan la zona. Puy Soria resumió la intervención provincial en tres objetivos: proteger el ambiente y los recursos naturales, preservar el patrimonio turístico y cultural y avanzar en la consolidación de los derechos de propiedad de las familias.

Ambiente, patrimonio y propiedad

"Esto va a permitir avanzar en tres aspectos fundamentales: la preservación del ambiente y los recursos naturales; la protección del patrimonio turístico y cultural; y, desde el punto de vista dominial, brindar tranquilidad a las familias que viven allí y avanzar en la consolidación de su derecho de propiedad", explicó Puy Soria.

De esta manera, el ordenamiento de Los Colorados no se plantea únicamente como una cuestión vinculada al dominio de los inmuebles, sino como una política que involucra también la protección ambiental, el patrimonio cultural y turístico y la situación jurídica de sus pobladores.

La Rioja fija su posición en medio del debate por la tierra

La decisión provincial se produce además en un contexto de fuerte discusión nacional sobre la propiedad de la tierra y el alcance de las regulaciones estatales, a partir de la iniciativa de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

El proyecto había contemplado inicialmente modificaciones al régimen de tierras rurales que flexibilizaban las restricciones para la adquisición por parte de extranjeros, aunque ese capítulo fue retirado ante la falta de consenso parlamentario. En paralelo, La Rioja sostiene su propia agenda territorial a partir del artículo 81 de la Constitución provincial, que establece que la tierra es un factor de producción y no de renta y dispone que una ley determine requisitos y limitaciones para la adquisición de tierras por parte de personas humanas y jurídicas extranjeras.

En ese marco, la intervención sobre Los Colorados constituye un caso concreto de ordenamiento territorial: la Provincia busca preservar un área considerada estratégica y, simultáneamente, avanzar en la seguridad jurídica de las familias que viven allí desde hace generaciones.