Norcoreana Kim Yo Jong desmiente acusación de Zelenski sobre despliegue de tropas adicionales

Kim Yo Jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, asiste a la ceremonia de colocación de ofrendas florales en el Mausoleo de Ho Chi Minh en Hanói.

Por Heejin Kim ​y Brenda Goh

SEÚL, 19 ago (Reuters) - La norcoreana Kim Yo Jong, hermana del líder Kim Jong Un, ‌desmintió el miércoles ‌la acusación del presidente ucraniano Volodímir Zelenski de que Pionyang tiene previsto enviar hasta 50.000 soldados más a Rusia para luchar junto a su aliado.

Kim Yo Jong, una alta dirigente del partido gobernante de Corea del Norte, afirmó en un comunicado publicado por ​la agencia estatal ⁠de noticias KCNA que la estimación de Zelenski ‌carece de "fundamento" y es "un incidente montado por ⁠él mismo".

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Zelenski hizo esta afirmación ⁠en una publicación en la red social X este mes, y pidió a Corea del Sur que prestara ⁠apoyo a las defensas aéreas de su ​país.

Kim Yo Jong afirmó que la ‌responsabilidad del estallido y de ‌la prolongación de la crisis de Ucrania recae ⁠íntegramente en Estados Unidos y Occidente.

Corea del Norte envió unos 14.000 soldados a la región rusa de Kursk en 2024, en el marco de ​un tratado ‌de asociación estratégica integral acordado durante la visita del presidente ruso, Vladimir Putin, a Pionyang en junio de ese año.

Pionyang también ha suministrado a Rusia millones de proyectiles de artillería y ⁠mortero, misiles balísticos, artillería de largo alcance y sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, según evaluaciones ucranianas e independientes.

Kim Yo Jong también afirmó que la "política hostil" de Estados Unidos hacia Corea del Norte no ha cambiado, pese a la orden del presidente Donald Trump de ‌reducir de forma sustancial la participación estadounidense en las maniobras militares conjuntas con Corea del Sur.

Afirmó que, aunque la relación entre los líderes de Estados Unidos y Corea del Norte es "verdaderamente excelente", Washington sigue llevando a ‌cabo los ejercicios con Seúl y amenazando la seguridad nacional de Pionyang.

Añadió que no tiene conocimiento de ninguna ‌comunicación reciente entre ⁠los líderes de ambos países.

Trump declaró el lunes que había recibido una respuesta de ​Kim tras reducir la escala de las maniobras estadounidenses con Seúl y calificar a Corea del Norte de "no amenazante y respetuosa".

(Editado en español por Carlos Serrano)