Hombres armados secuestran a 52 estudiantes de una escuela católica en Nigeria, según televisión local

ov (Reuters) -Hombres armados secuestraron en Nigeria a 52 estudiantes de una escuela católica del estado de Níger, informó el viernes el canal de televisión local Arise News.

Un comunicado del gobierno del estado de Níger confirmó que se había producido un secuestro, pero dijo que aún se estaba comprobando el número de alumnos secuestrados.

"El gobierno del estado de Níger ha recibido con profunda tristeza la inquietante noticia del secuestro de alumnos de la Escuela St. Mary", decía el comunicado, que añadió que las agencias de seguridad estaban buscando a los estudiantes.

Nigeria ha sido testigo de una serie de ataques perpetrados por hombres armados, entre ellos el secuestro el lunes de 25 alumnas de un internado en el estado de Kebbi.

Los ataques han puesto de relieve la inseguridad en el país de África Occidental y han obligado al presidente Bola Tinubu a posponer sus viajes al extranjero.

Con información de Reuters