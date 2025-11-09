El consumo de combustibles cayó casi un 8% en La Rioja y acumula cinco meses en retroceso

El consumo de combustibles en La Rioja cayó un 7,9% en septiembre respecto del mismo mes de 2024, según el informe mensual de la Secretaría de Energía de la Nación. La baja se atribuye a la menor actividad económica y la pérdida del poder adquisitivo de los consumidores, acumulando así cinco meses consecutivos en retroceso.

Según detalló el informe de la Secretaría de Energía, se vendieron 10.725 metros cúbicos (m³) de combustibles —entre naftas y gasoil— en las estaciones de servicio de La Rioja. En el mismo mes de 2024, el volumen comercializado había sido de 11.649 m³, por lo que la diferencia negativa refleja una caída interanual del 7,9% en el consumo.

La caída en las ventas de combustibles en La Rioja estuvo impulsada principalmente por el fuerte descenso del gasoil, que en septiembre registró una retracción interanual del 22,8%. En tanto, el consumo de naftas mostró una baja más moderada, del 2,9%.

Esta retracción sostenida en el consumo de combustibles se explica, en parte, por las constantes subas en los precios de las naftas y el gasoil. En lo que va del año, las naftas acumulan un incremento del 32,7%, lo que impacta directamente en la demanda.

El reporte de la Secretaría de Energía precisó que las naftas representaron el 64,8% del volumen total despachado, con 6.953 m³, en tanto que el gasoil explicó el 35,2%, equivalente a 3.772 m³.

El detalle por tipo de combustible muestra que, en septiembre, las ventas de gasoil común alcanzaron los 1.700 m³, mientras que el gasoil ultra sumó 2.072 m³. En tanto, las naftas súper representaron 5.319 m³ y las naftas ultra, 1.634 m³ del total despachado.

Para finalizar, el consumo mensual de combustibles en La Rioja registró una baja del 0,8% en septiembre respecto a agosto. El informe oficial detalló que los despachos de gasoil se redujeron 1,3%, mientras que las naftas cayeron 0,5% en comparación con el mes anterior.

La Rioja avanza hacia la transición energética

En la ciudad de Chepes se puso en marcha el programa provincial Llama Solar, una iniciativa innovadora y pionera en La Rioja que impulsa la instalación de sistemas solares fotovoltaicos en hogares. El proyecto promovido por el gobernador Ricardo Quintela tiene como objetivo disminuír los costos energéticos y fomentar el uso de energías no renovables.

En esta primera etapa se concretó la instalación de doce sistemas solares domiciliarios en los barrios El Alto, Kolping, Loteo Rivero, La Merced, Niño Alcalde y Hospital. Cada uno de ellos cuenta con entre cuatro y seis paneles solares, un inversor inteligente de última generación y un sistema de monitoreo remoto por vivienda, capaz de generar entre 200 y 300 kWh mensuales.