Moderna dice que su vacuna COVID de actualizada muestra una fuerte respuesta inmunitaria en pacientes

FOTO DE ARCHIVO: Una foto ilustrativa muestra una caja de mNEXSPIKE (Vacuna COVID-19, ARNm) de la Farmacia Skippack durante la Feria de la Tercera Edad en la Iglesia Luterana de la Trinidad en Lansdale, Pensilvania

Moderna dijo el martes que su fórmula actualizada de la vacuna COVID-19 provocó una fuerte respuesta inmunitaria en todos los adultos mayores de 65 años, así como en individuos de 12 a 64 años con al menos una afección de riesgo subyacente.

Los datos preliminares de un estudio poscomercialización en curso indicaron que la vacuna mNEXSPIKE mostró, en promedio, un aumento superior a 16 veces en los anticuerpos neutralizantes contra la cepa LP.8.1 -actualmente una de las variantes de Sars-CoV-2 bajo vigilancia con prevalencia creciente en todo el mundo.

El ensayo evaluaba la seguridad, tolerabilidad e inmunogenicidad de la fórmula 2025-2026 de mNEXSPIKE. El perfil de seguridad de la vacuna era coherente con estudios anteriores, según la empresa.

Moderna está apostando por sus nuevas vacunas de ARN mensajero ante la disminución de la demanda de su vacuna original contra el COVID-19, Spikevax, y la aceptación inferior a la prevista de su vacuna contra el virus respiratorio sincitial.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos había aprobado mNEXSPIKE en mayo, la primera aprobación desde que el regulador endureció los requisitos para las vacunas COVID-19 y dijo que planea exigir nuevos ensayos clínicos para la aprobación de refuerzos anuales para los estadounidenses sanos menores de 65 años.

Spikevax está aprobada para personas mayores de 65 años y para aquellas de entre seis meses y 64 años que corran riesgo de padecer una enfermedad grave.

Los datos de mNEXSPIKE siguen a otros resultados preliminares de inmunogenicidad de la fórmula 2025-2026 de Spikevax, según Moderna.

Ambas vacunas para la temporada 2025-2026 "han demostrado fuertes respuestas inmunitarias contra las principales cepas de COVID-19 circulantes en la actualidad", afirmó la empresa.

Con información de Reuters