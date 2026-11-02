Misiones refuerza la asistencia y avanza con la recuperación de los servicios tras el temporal

Frente a las tormentas asociadas al fenómeno climático El Niño, el Gobierno de Misiones reforzó las tareas de asistencia provincial para atender las consecuencias de las intensas ráfagas que provocaron voladuras de techos, caída de postes y reducción del sistema eléctrico en 6 municipios de la provincia. En el operativo participaron la Policía de Misiones, municipios y vecinos.

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"Estamos trabajando para atender los daños que dejó el fuerte temporal en Eldorado, 9 de Julio y Santiago de Liniers. Desde el primer momento pusimos en marcha un trabajo coordinado entre los distintos organismos provinciales y los municipios para asistir a los vecinos, relevar los daños y avanzar en la recuperación de los servicios afectados. La Policía de Misiones, Protección Civil, los equipos municipales, el Comité de Crisis y Energía de Misiones están desplegados en las zonas afectadas", expresó el gobernador Hugo Passalacqua en sus redes sociales X.

Intervención

Las localidades más afectadas fueron Eldorado, Fracrán, San Pedro, Oberá, Colonia Victoria y Montecarlo. Según el relevamiento oficial, se registraron 93 daños en infraestructuras, 65 sectores del tendido eléctrico afectados y 81 árboles caídos. Además, se reportó una persona herida de gravedad y una familia evacuada.

Efectivos de diferentes áreas de la Policía de Misiones desplegaron recorridas en los sectores más afectados, junto con personal municipal y equipos de emergencia. Los operativos buscaron detectar posibles riesgos, inspeccionar las viviendas que sufrieron daños y acompañar a las familias damnificadas por las tormentas.

En paralelo, los equipos técnicos evaluaron las consecuencias del fenómeno meteorológico sobre el tendido eléctrico y otros servicios esenciales, afectados principalmente por la caída de árboles y postes. Desde la fuerza provincial indicaron que las inspecciones continuaban en distintos puntos de Misiones, por lo que el número inicial de viviendas afectadas, árboles caídos y daños materiales podía aumentar a medida que avanzara el relevamiento.

Servicio de luz

Desde la compañía Energía de Misiones (EMSA) se intensificaron los trabajos para reparar las instalaciones dañas y restablecer suministros eléctrico. Durante la noche y la madrugada, las cuadrillas lograron recuperar el servicio en Montecarlo, Puerto Piray, Wanda, Puerto Libertad, Puerto Esperanza y la red de media tensión de San Vicente. En Eldorado también se restableció la red de media tensión, aunque todavía permanecen algunos cortes puntuales en las zonas donde los daños fueron más importantes.

En Puerto Iguazú, el servicio funciona de manera parcial a través de una línea de 33 kV proveniente de Wanda, mientras continúan las reparaciones de la línea troncal de 132 kV. La situación también afecta a San Pedro, Cruce Caballero, Tobuna, Piñalito, Dos Hermanas, Pozo Azul, Bernardo de Irigoyen y San Antonio. Estas localidades reciben energía mediante una conexión alternativa y generación térmica local, mientras los equipos trabajan en la reparación de seis postes caídos sobre la línea principal.

Ante la continuidad de las alertas meteorológicas, el Gobierno provincial pidió a la población extremar las precauciones y recordó los canales disponibles para solicitar asistencia: Protección Civil (103), Emergencias (911) y Energía de Misiones (0800-888-3672).