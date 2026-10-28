Obra pública: junto a una licitación internacional, Misiones apuesta a la renovación de la RP 17 y la puesta a punto de un puente clave

El Gobierno de Misiones anunció que dará inicio a la licitación y obra de la Ruta Provincial Nro 17. El proyecto cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco del programa de corredores estratégicos y gestión de rutas de la provincia. Ya se lanzó la Licitación Pública Internacional N° 001/26.

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Con una inversión oficial conjunta superior a los $125.800 millones. El primero comprende el tramo entre las progresivas 0+000 y 30+000, con un presupuesto de $62.587.763.927,74. El segundo abarca desde la progresiva 30+000 hasta la 71+386, con un monto previsto de $63.237.315.747,47. Esto también incluye la construcción de un puente sobre el arroyo Piray Miní, la rehabilitación de la traza y trabajos complementarios.

Según el llamado a licitación, cada lote tendrá un plazo de ejecución estimado de 810 días. La apertura de las ofertas está programada para el 4 de diciembre de 2026, a las 10:30.

Las obras forman parte del programa AR-L1437, financiado mediante un préstamo del BID, y buscan mejorar las condiciones de circulación en uno de los corredores viales estratégicos de Misiones.

La rehabilitación de la Ruta Provincial 17 apunta a fortalecer la conectividad y la seguridad vial, además de facilitar el traslado de personas y mercancías. El corredor también resulta relevante para el comercio, el turismo y el desarrollo productivo de las localidades de su área de influencia.

La ejecución de los trabajos podría generar actividad económica vinculada con la construcción, tanto por la contratación de mano de obra como por la demanda de bienes y servicios asociados a las obras.

La convocatoria fue realizada por la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos a través de la DPV. Los pliegos de la licitación se encuentran disponibles sin costo en el sitio web oficial del organismo, como parte del procedimiento para que las empresas interesadas puedan consultar las condiciones y presentar sus ofertas.

Misiones anunció un aumento del 8,5% para estatales y jubilados

El Gobierno de Misiones anunció un aumento salarial del 8,5% para los empleados de la administración pública y los jubilados provinciales, que se liquidará en dos etapas entre octubre y noviembre. El gobernador Hugo Passalacqua confirmó que la recomposición contempla un incremento del 5% este mes y otro del 3,5% el próximo, en el marco de las negociaciones salariales con los gremios estatales.

"Mediante el diálogo abierto, sincero y constructivo, como siempre, con todos los sectores, hoy estamos en condiciones de anunciar un incremento del salario público del 8 .5%. 5 este mes, 3 y medio el mes próximo", expresó el mandatario en sus redes sociales.

Passalacqua defendió el impacto que tendrá la medida el ingreso de los trabajadores como también la circulación de la economía provincial: “Esto no solamente significa que el empleado público va a tener un ingreso un poco mejor, sino que cuando cobre, por ejemplo, la enfermera de salud pública, va a ir al kiosco, del kiosco al almacén, del almacén a pagar una cuenta en la librería, lo que fuere".

"Esto es sencillamente un círculo virtuoso de la economía y el consumo a nivel popular, que involucre a todos. Siempre fue, es y será nuestra idea hacer un poco más feliz a los misioneros cada día", afirmó sobre el consumo de los trabajadores puede repercutir en distintos comercios y actividades.