El Gobierno de Misiones impulsa a empresas y cooperativas provinciales a llevar la producción local a nuevos mercados internacionales. Con el objetivo de sostener el empleo de las familias misioneras y generar más oportunidades laborales, emprendedores de la provincia participan en Argentina Alimenta 2026, la Feria Internacional de la Industria de Alimentos y Bebidas que se desarrolla hasta el 19 de noviembre en el predio de La Rural, en Buenos Aires.

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El mandatario provincial Hugo Passalacqua ratificó este apoyo participando de la presentación oficial de la delegación yerbatera que viajó a la feria, evento realizado en la sede de la Agencia para el Desarrollo Económico de Misiones (ADEMI). En ese evento se presentaron los 14 emprendimientos locales que se trasladaron a Buenos Aires.

En Argentina Alimenta 2026 las firmas misioneras exhiben sus productos y participan de rondas de negocio con compradores e importadores de 23 países diferentes. El evento busca facilitar el contacto directo con potenciales compradores y abrir oportunidades de exportación.

“Siempre agradecemos la decisión y la visión de nuestro gobernador porque nos permitió gestionar que empresas misioneras puedan tener un espacio en la feria", sostuvo la presidente de la Agencia para el Desarrollo Económico de Misiones (Ademi), Graciela Moura, en diálogo con medios locales. “Es una feria muy importante porque es la primera vez que se va a hacer esta edición en Argentina", agregó.

Yerba: motor económico de Misiones

La yerba mate de Misiones es uno de los principales motores productivos de Argentina, concentrando la mayor parte de los yerbales del país gracias a las condiciones climáticas del suelo misionero. La provincia cuenta con alrededor de 10.000 productores, 120 molinos y más de 500 marcas comerciales que abastecen tanto al mercado interno como a la exportación.

El suelo de Misiones se caracteriza por ser una tierra rica en hierro y minerales, lo que le otorga a la hoja un sabor intenso. La mayoría de las marcas misioneras apuestan por estacionamientos prolongados que van desde los 12 a 24 meses en depósitos naturales o cámaras para lograr un sabor equilibrado y reducir la acidez. En relación al método de secado, conviven el secado tradicional en cinta con propuestas artesanales al estilo barbacuá, un proceso lento con calor de leña que aporta un aroma y gusto ahumado.