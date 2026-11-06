Misiones conecta a sus productores con nuevos mercados y apuesta a la formación para agregar valor a la industria

El Gobierno de Misiones propone nuevas herramientas para fortalecer la producción provincial, ampliar los canales de comercialización y agregar valor a las materias primas. La estrategia, impulsada por el gobernador Hugo Passalacqua, combina una segunda Ronda de Negocios de la Yerba Mate, que reunirá a productores y compradores nacionales e internacionales, con dos diplomaturas universitarias destinadas a vincular la formación académica con las necesidades de la industria y la producción de alimentos.

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Las iniciativas apuntan a mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, cooperativas y emprendimientos locales, mediante el acceso a nuevos mercados y la incorporación de conocimientos técnicos, diseño e innovación en los procesos productivos.

El próximo 6 de noviembre se realizará la segunda Ronda de Negocios de la Yerba Mate, en el marco de la 48.ª Fiesta Nacional e Internacional de la Yerba Mate. Organizado por el Ministerio de Industria provincial, el encuentro reunirá a productores, cooperativas, empresas, distribuidores e importadores para generar acuerdos comerciales y ampliar las oportunidades de venta.

Yerba mate: una ronda de negocios para abrir nuevos mercados

Uno de los principales atractivos será la participación de 20 empresas distribuidoras y supermercados, además de dos importadores provenientes de Estados Unidos y del mercado asiático. La modalidad de encuentros comerciales B2B permitirá que elaboradores, fraccionadores, secaderos y cooperativas presenten sus productos ante potenciales compradores.

El ministro de Industria, Federico Fachinello, destacó que la iniciativa busca facilitar el acceso de las empresas misioneras a nuevos canales de distribución. “Es una oportunidad importante para todo el sector yerbatero. Vamos a traer 20 empresas distribuidoras y supermercados que pueden comprar estos productos y distribuirlos a lo largo de todo el país”, sostuvo.

La convocatoria también apunta a fortalecer a las marcas pequeñas y cooperativas que buscan ingresar o ampliar su presencia en supermercados, dietéticas, tiendas gourmet y comercios especializados. En ese sentido, la gerenta comercial de la Cooperativa Río Paraná, Mabel Acosta, destacó la diversidad de la producción local.

La propuesta incluirá además a proveedores de envases, packaging, maquinaria, tecnología, logística e insumos, con el objetivo de generar vínculos que permitan mejorar los procesos y la competitividad de toda la cadena yerbatera.

El ministro del Agro y la Producción, Facundo Sartori, remarcó que la expansión comercial debe contemplar también las condiciones de los productores y trabajadores rurales. En ese marco, planteó la necesidad de fortalecer el mercado interno y las exportaciones, sin dejar de atender los ingresos de los distintos integrantes de la actividad.

La UNaM y la Provincia impulsan formación para agregar valor a la producción

En paralelo con las acciones destinadas a ampliar los mercados, el Ministerio de Industria y la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) presentaron dos diplomaturas universitarias para fortalecer la formación de recursos humanos en la forestoindustria y la elaboración de alimentos con materias primas regionales.

Las propuestas se desarrollarán junto a la Facultad de Arte y Diseño (FAyD) y la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales (FCEQyN). Están destinadas a trabajadores, emprendedores y pequeñas y medianas empresas que busquen incorporar herramientas de diseño, tecnología, desarrollo de productos y gestión.

Una de las capacitaciones será la Diplomatura en Diseño y Creación de Muebles, orientada a transformar la materia prima maderera en productos terminados con mayor valor comercial. Tendrá una carga horaria de 170 horas, modalidad a distancia, actividades prácticas y un proyecto integrador. El cursado comenzará en noviembre de 2026 y se extenderá hasta abril de 2027.

La segunda formación será la Diplomatura Universitaria en Desarrollo e Innovación de Alimentos, que implementarán la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales y el Ministerio de Industria. Tendrá una carga horaria de 100 horas, modalidad a distancia e instancias prácticas presenciales. Las inscripciones se abrirán en febrero de 2027 y las clases comenzarán en marzo.

El programa abordará el desarrollo, la inocuidad, la formulación y la comercialización de alimentos elaborados a partir de recursos regionales, como yerba mate, té, mandioca, frutas nativas y hongos comestibles. Además, se articulará con el Programa REDVAM (Red de Valor Agregado de Misiones), que contempla acompañamiento y prototipado de proyectos.

Formación y producción, una estrategia articulada

Durante la presentación de las diplomaturas, Fachinello remarcó que el salto cualitativo en la industria no depende solo de la incorporación de tecnología, sino fundamentalmente de la capacitación del talento humano. En este sentido, enfatizó que la propuesta busca transformar el conocimiento de la universidad pública en capacidades concretas para los talleres y fábricas locales.

Esta estrategia integral combina herramientas de comercialización y formación técnica a través de la articulación entre el Gobierno de Misiones, el sector privado y la academia. De esta manera, mientras las rondas de negocios conectan la oferta yerbatera con nuevos mercados, las diplomaturas ofrecen una formación especializada para diversificar la producción.