Inversiones y generación de empleo: La Rioja impulsa el desarrollo de una minería sustentable

La Rioja apuesta al desarrollo minero sustentable, en un contexto internacional en el que ya se crearon 100.000 puestos de trabajo entre empleo director e indirectos y se posiciona con uno de los principales generadores en Argentina.

En los últimos años, la provincia busca atraer inversiones y generar empleo local. La estrategia provincial se apoya en criterios de planificación, transparencia y cuidado ambiental, y busca posicionar a la minería como uno de los motores del crecimiento económico.

Según datos del Ministerio de Trabajo, Industria, Empleo y Minería, La Rioja cuenta con una cartera de 18 proyectos en etapa de prospección de minerales como cobre, litio, oro, plomo, plata, zinc, zeolita y polimetales, además de otros siete emprendimientos en fase de exploración, principalmente de cobre, litio y baritina. La mayor parte de estas iniciativas se localiza en el oeste riojano, en departamentos como Vinchina, Villa Castelli y General Felipe Varela, dentro del Valle del Bermejo.

En este contexto, el ministro Federico Bazán señaló que el Gobierno provincial avanza en la elaboración de un plan quinquenal de minería, concebido como parte de una estrategia integral para consolidar el sector y potenciar su impacto productivo y laboral.

Minería

Con niveles salariales superiores al promedio nacional y una marcada incidencia en las economías del interior del país, el peso de la minería en términos laborales se vuelve aún más evidente al compararlo con otras ramas productivas. Mientras el complejo minero supera el umbral de los cien mil trabajadores, la industria automotriz emplea alrededor de 73.000 personas en todo el país.

El desempeño del sector también se manifiesta en el comercio exterior. Durante los primeros once meses de 2025, las exportaciones mineras alcanzaron los 5.389 millones de dólares, lo que implicó un crecimiento interanual del 29,6%. Con estos resultados, la minería mantiene un saldo comercial estructuralmente superavitario y representa cerca del 7% del total de las ventas externas argentinas. Las proyecciones oficiales anticipan que el volumen exportado podría superar los 6.000 millones de dólares al cierre del año.

Formación técnica y demanda laboral

El desarrollo de proyectos vinculados al litio, cobre, oro y cal en distintas regiones del país impulsó una mayor necesidad de perfiles técnicos, profesionales y operativos especializados. Este fenómeno consolidó a la minería como una fuente clave de empleo calificado y generó un marcado incremento en el interés por carreras y capacitaciones asociadas a la actividad.

El crecimiento de la actividad también comenzó a reflejarse en el ámbito académico de La Rioja. La carrera de Ingeniería en Minas de la Universidad Nacional de La Rioja triplicó su cantidad de inscriptos. De acuerdo con el secretario de Asuntos Académicos, Andrés Vera, para el próximo ciclo lectivo se registraron 111 aspirantes, cuando en años anteriores el número se ubicaba entre 35 y 40 estudiantes.

En paralelo, la casa de estudios informó un aumento general del 10,5% en la matrícula total. Estos indicadores confirman un cambio estructural en curso, con la minería y se consolida como un factor central de empleo, formación y desarrollo regional en distintas provincias del país.