Mesa de Política Criminal: Alak coordinó con Justicia y Provincia acciones contra el narcomenudeo y los delitos en moto

El intendente de La Plata, Julio Alak, encabezó este jueves una nueva reunión de la Mesa de Política Criminal, un espacio que reúne a autoridades municipales, provinciales, judiciales y policiales para coordinar estrategias de prevención y persecución del delito. El encuentro tuvo como ejes centrales el combate al narcomenudeo y los robos cometidos con motos, dos de las problemáticas que forman parte de la agenda de seguridad de la capital bonaerense.

La reunión se realizó en el Centro de Operaciones Municipal (COM) y contó con representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Seguridad bonaerense y distintas áreas de la Municipalidad. Durante la jornada también participaron autoridades policiales y funcionarios vinculados a Seguridad, Desarrollo Social y Control Urbano y Convivencia, con el objetivo de avanzar en acciones conjuntas entre los distintos niveles del Estado.

En ese marco, Alak destacó el trabajo coordinado con las fuerzas de seguridad y la Justicia para abordar los delitos vinculados con el uso de motos. “Estamos trabajando de manera articulada con la Policía y la Justicia para ampliar los operativos de control sobre bandas de motos que recorren el centro de la ciudad y generan situaciones de intimidación pública”, señaló el intendente.

Uno de los puntos centrales de la reunión fue el avance de las investigaciones vinculadas al narcomenudeo y la necesidad de profundizar la articulación entre las autoridades provinciales y federales para combatir la venta y distribución de drogas. En ese marco, los participantes analizaron los avances de distintas causas y los resultados de allanamientos realizados recientemente.

La agenda también incluyó el análisis de los robos cometidos con motos, especialmente bajo la modalidad conocida como “motochorros”, y las denominadas caravanas de motos. El objetivo fue coordinar herramientas de prevención, investigación y persecución del delito entre los organismos con competencia en seguridad y justicia. Del encuentro participaron, entre otros funcionarios, la subsecretaria de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad bonaerense, Solange Marcos; el secretario de Seguridad municipal, Diego Pepe; el secretario de Control Urbano y Convivencia, Víctor Hortel; el secretario de Desarrollo Social, Nicolás Carvalho; y el subsecretario de Prevención Ciudadana local, Tomás Bover.

La Mesa de Política Criminal funciona además como un ámbito de seguimiento de distintas problemáticas vinculadas al sistema de seguridad y justicia penal. A partir de su trabajo se impulsó, entre otras iniciativas, la creación del Centro Integral para Niños, Niñas y Adolescentes (CINyA), destinado a brindar alojamiento, cuidado y asistencia interdisciplinaria a menores en situación de calle. También se abordaron cuestiones como los encubrimientos en operativos vehiculares, la conexidad de delitos vinculados a entraderas, el seguimiento de causas penales, el acceso a información criminal, la integración tecnológica, los jóvenes en conflicto con la ley penal, el robo y hurto automotor y los mercados ilegales.