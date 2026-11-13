El mensaje de Tucumán tras la visita del papa León XIV: "Llevar a la práctica"

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se refirió a la reciente visita del papa León XIV a la Argentina y destacó sus reflexiones sobre la economía, la discapacidad, la educación universitaria, los adultos mayores y el ejercicio del poder. Además, fijó su postura en contra de la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que impulsa el Gobierno nacional, al considerar que constituyen un mecanismo para ordenar la competencia interna de los partidos y garantizar la participación de candidatos y votantes.

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Al realizar un balance de la visita papal, el mandatario valoró el esfuerzo personal del Pontífice para cumplir con su agenda en Sudamérica, pese a haber atravesado una intervención quirúrgica. “Quiero agradecerle al Papa. Es un ser humano que viene de atravesar una operación complicada y, a pesar de ese problema de salud, no suspendió su agenda hacia Sudamérica. Hizo un gran esfuerzo físico para cumplir con sus compromisos”, expresó.

Jaldo también destacó la convocatoria multitudinaria que acompañó al Sumo Pontífice durante las distintas actividades realizadas en el país. Según consideró, la presencia de miles de fieles reflejó la profunda fe de los argentinos y la necesidad de encontrar esperanza y contención frente a las dificultades.

En cuanto al contenido de los mensajes, el Gobernador puso el foco en las reflexiones del Papa sobre la situación económica y el lugar de las personas en las decisiones públicas. “Nos habló de que la economía debe estar al servicio de la gente y no al revés, no la gente al servicio de la economía”, señaló.

También mencionó los planteos vinculados con la discapacidad, el financiamiento de las universidades, la educación, los jóvenes que emigran por falta de oportunidades y la situación de los adultos mayores. Para el mandatario, las palabras del Pontífice fueron expresadas con respeto hacia la sociedad argentina y dejaron recomendaciones que deben ser consideradas por todos los sectores.

“Nos dejó varias frases que realmente son ciertas y verdaderas. La forma en que lo dijo fue con total respeto hacia toda la sociedad argentina. Nadie puede enojarse cuando se dice la verdad con respeto”, manifestó.

El titular del Ejecutivo tucumano sostuvo que el mensaje papal no estuvo dirigido únicamente a quienes ocupan cargos públicos, sino también al conjunto de la ciudadanía. En particular, valoró el llamado a quienes ejercen responsabilidades institucionales para que reconozcan los límites del poder y mantengan un trato respetuoso hacia las personas.

“Esas palabras, esas recomendaciones y esos consejos del Papa merecen la reflexión de todos y sin excepción. No solamente de quienes cumplimos roles institucionales, sino también de los ciudadanos comunes”, afirmó.

Jaldo consideró que muchos de los argentinos que participaron de los encuentros buscaron en la presencia del Papa un mensaje de acompañamiento ante situaciones difíciles. “Muchos han ido buscando una esperanza, palabras de bendiciones y de acompañamiento. Sus consejos nos llenaron el alma y el corazón”, expresó.

En ese sentido, planteó que el desafío consiste en trasladar esas enseñanzas a la vida cotidiana y convertirlas en acciones concretas. “Está en cada uno de nosotros ver cómo hacemos y ponemos en acción lo que el papa León nos dejó en la República Argentina”, concluyó.

Consultado sobre posibles reuniones con funcionarios del Gobierno nacional durante la visita, Jaldo aclaró que no tuvo oportunidad de mantener encuentros, debido a que viajó solamente el día en que León XIV pronunció su primer discurso en el Palacio de la Libertad. Confirmó que había recibido invitaciones para las distintas actividades y que participó del acto en el Monumento a los Españoles y del encuentro en Luján. Luego regresó a Tucumán para continuar con la agenda institucional de la provincia.

Jaldo defendió las PASO y cuestionó su eliminación

En otra de sus declaraciones, el gobernador se pronunció sobre la iniciativa del Gobierno nacional para eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. El mandatario defendió la continuidad del sistema electoral y sostuvo que las PASO permiten ordenar las diferencias internas de los espacios políticos mediante reglas comunes de participación.

“Mi postura es que las PASO son una herramienta electoral que permite ordenar cada espacio político. Dentro de los partidos puede haber personas y candidatos que no piensan igual, por lo que necesitamos una herramienta que permita establecer un ordenamiento”, explicó.

Jaldo advirtió que la eliminación de las primarias abriría interrogantes sobre cómo resolver las disputas por las candidaturas dentro de cada fuerza. Si bien reconoció que las cartas orgánicas partidarias contemplan la posibilidad de realizar elecciones internas, consideró que esos procedimientos no ofrecen necesariamente las mismas garantías que una instancia electoral nacional.

“Algunos dirán que podemos recurrir a las cartas orgánicas y a las internas partidarias. Es cierto que están previstas, pero esas elecciones no tienen la misma seguridad ni las garantías que puede ofrecer una PASO a nivel nacional”, señaló.

Finalmente, destacó los mecanismos de fiscalización que intervienen en las primarias, entre ellos la Junta Electoral Nacional y las fuerzas de seguridad provinciales y federales. Para el Gobernador, esos controles fortalecen la transparencia del proceso y brindan garantías tanto a quienes se postulan como a quienes votan.

“Las PASO son controladas por la Junta Electoral Nacional y cuentan con la intervención de las fuerzas de seguridad provinciales y federales. Por eso, ofrecen muchas más garantías, primero a los votantes y también a los candidatos que se presentan a participar”, concluyó.