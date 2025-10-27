Un helicóptero y un caza de EEUU se estrellan en el mar de China Meridional en incidentes separados

FOTO DE ARCHIVO. Imagen referencial de un F-18 Super Hornet de la marina estadounidense aterrizando en la cubierta de vuelo del USS Nimitz, frente a la costa de Busan, Corea del Sur

27 oct (Reuters) -Un helicóptero y un avión de combate de la marina de Estados Unidos se estrellaron por separado en el mar de China Meridional en el espacio de una hora durante las operaciones rutinarias realizadas desde el mismo portaaviones el domingo, dijo la marina de EEUU, agregando que todo el personal estaba a salvo.

Los incidentes se produjeron mientras el presidente Donald Trump se encontraba de visita en Asia.

En declaraciones a los periodistas a bordo del avión presidencial el lunes, Trump dijo que los accidentes eran inusuales y podrían deberse a "combustible en mal estado", añadiendo que la causa probablemente se sabría pronto.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La Flota del Pacífico de Estados Unidos, en una publicación en la red social X, dijo: "Todo el personal involucrado está a salvo y en condición estable. La causa de ambos incidentes está siendo investigada".

No se reveló la ubicación del portaaviones USS Nimitz, desde el que tanto el helicóptero como el caza realizaban operaciones rutinarias.

El Ministerio de Asuntos Exteriores chino ofreció ayuda humanitaria a Estados Unidos tras los accidentes, dijo el lunes en rueda de prensa su portavoz Guo Jiakun.

Un helicóptero Sea Hawk cayó sobre las 14:45 horas del domingo y poco después, un caza F/A-18F Super Hornet también se estrelló en el mar de China Meridional, informó la marina de EEUU.

Trump se dirige a Tokio y concluirá su viaje en una cumbre con el presidente chino, Xi Jinping, el jueves.

Con información de Reuters