El primer ministro de Líbano y Macron debatirán cómo reforzar su posición en las negociaciones con Israel

FOTO DE ARCHIVO: El presidente francés Emmanuel Macron camina durante su reunión con el primer ministro polaco Donald Tusk en Gdansk, Polonia

​El primer ministro de Líbano y el presidente francés, Emmanuel Macron, debatirán este martes cómo reforzar la posición del país de cara a unas posibles ‌negociaciones directas con Israel que se ‌celebrarán en Estados Unidos esta semana, en un momento en que Beirut recurre a un aliado europeo de confianza.

Estados Unidos acogerá el jueves conversaciones a nivel de embajadores con Israel y Líbano, aunque aún no está claro si el objetivo es prolongar el frágil alto el fuego de diez días entre Israel y Hezbolá, respaldado por Irán, o allanar el camino para negociaciones más profundas.

El ejército israelí ocupa territorio ​en el extremo sur, con ⁠el objetivo de crear una zona de seguridad para proteger el norte de ‌Israel de los ataques de Hezbolá, mientras que el grupo afirma ⁠que mantiene el "derecho a resistir" la ocupación israelí.

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"El ⁠papel de Francia no es interponerse entre las partes en unas conversaciones que son, por naturaleza, bilaterales y directas", dijo un responsable de la presidencia francesa antes de la ⁠reunión del primer ministro Nawaf Salam con Macron.

"Francia es uno de los ​países capaces de desempeñar un papel muy concreto a la ‌hora de reforzar la posición del Gobierno ‌libanés y apoyar su actuación en la práctica".

Francia, que mantiene profundos lazos ⁠históricos con Líbano, ha tratado, junto con Washington, de mediar en el conflicto, negociando un alto el fuego en 2024 y ayudando a establecer un mecanismo para supervisarlo.

Pero las relaciones con Israel se han deteriorado debido a la postura de Francia sobre ​Gaza y Cisjordania, ‌sus acusaciones de que las acciones de Israel en Líbano son desproporcionadas y sus contactos con el ala política de Hezbolá.

El embajador de Israel en Washington dijo la semana pasada que Francia debería quedar excluida de cualquier negociación, calificando a París de "sin influencia positiva".

Estados Unidos, aunque mantiene el ⁠contacto con Francia sobre esta cuestión, también ha tratado de marginar su papel.

Diplomáticos europeos y libaneses afirman que temen que, si se inician las negociaciones directas, el Gobierno de Líbano podría ser demasiado débil para resistirse a exigencias poco realistas, lo que podría avivar las tensiones internas dada la negativa de Hezbolá a negociar con Israel.

"Estamos haciendo todo lo posible para que (Francia) vuelva a las conversaciones, pero Estados Unidos e Israel se muestran inflexibles en ‌no incluirlo", dijo un diplomático libanés.

La incapacidad de Líbano para controlar a Hezbolá tras el alto el fuego de 2024 ha puesto en duda la credibilidad de Beirut en las negociaciones. Francia ha impulsado iniciativas que han sido rechazadas por Estados Unidos e Israel.

París argumenta que, a diferencia de Washington, cuenta con una presencia significativa sobre el terreno ‌en Líbano, con unos 700 cascos azules de la ONU, y que cualquier acuerdo de paz seguiría necesitando una presencia internacional significativa para su aplicación.

Un soldado francés murió esta semana en ‌el sur de Líbano ⁠en un ataque que, según el Gobierno francés, fue perpetrado por Hezbolá.

El presidente del Parlamento libanés advirtió el martes de que las ​fuerzas israelíes que ocupan partes del sur del país se enfrentarían a resistencia si no se retiran, lo que apunta a un riesgo de un nuevo enfrentamiento.

Con información de Reuters