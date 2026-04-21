El primer ministro de Líbano y Macron debatirán cómo reforzar su posición en las negociaciones con Israel

El primer ministro de Líbano y el presidente francés, Emmanuel Macron, debatirán este martes cómo reforzar la posición del país de cara a unas posibles negociaciones directas con Israel que se celebrarán en Estados Unidos esta semana, en un momento en que Beirut recurre a un aliado europeo de confianza.
Estados Unidos acogerá el jueves conversaciones a nivel de embajadores con Israel y Líbano, aunque aún no está claro si el objetivo es prolongar el frágil alto el fuego de diez días entre Israel y Hezbolá, respaldado por Irán, o allanar el camino para negociaciones más profundas.
El ejército israelí ocupa territorio en el extremo sur, con el objetivo de crear una zona de seguridad para proteger el norte de Israel de los ataques de Hezbolá, mientras que el grupo afirma que mantiene el "derecho a resistir" la ocupación israelí.
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"El papel de Francia no es interponerse entre las partes en unas conversaciones que son, por naturaleza, bilaterales y directas", dijo un responsable de la presidencia francesa antes de la reunión del primer ministro Nawaf Salam con Macron.
"Francia es uno de los países capaces de desempeñar un papel muy concreto a la hora de reforzar la posición del Gobierno libanés y apoyar su actuación en la práctica".
Francia, que mantiene profundos lazos históricos con Líbano, ha tratado, junto con Washington, de mediar en el conflicto, negociando un alto el fuego en 2024 y ayudando a establecer un mecanismo para supervisarlo.
Pero las relaciones con Israel se han deteriorado debido a la postura de Francia sobre Gaza y Cisjordania, sus acusaciones de que las acciones de Israel en Líbano son desproporcionadas y sus contactos con el ala política de Hezbolá.
El embajador de Israel en Washington dijo la semana pasada que Francia debería quedar excluida de cualquier negociación, calificando a París de "sin influencia positiva".
Estados Unidos, aunque mantiene el contacto con Francia sobre esta cuestión, también ha tratado de marginar su papel.
Diplomáticos europeos y libaneses afirman que temen que, si se inician las negociaciones directas, el Gobierno de Líbano podría ser demasiado débil para resistirse a exigencias poco realistas, lo que podría avivar las tensiones internas dada la negativa de Hezbolá a negociar con Israel.
"Estamos haciendo todo lo posible para que (Francia) vuelva a las conversaciones, pero Estados Unidos e Israel se muestran inflexibles en no incluirlo", dijo un diplomático libanés.
La incapacidad de Líbano para controlar a Hezbolá tras el alto el fuego de 2024 ha puesto en duda la credibilidad de Beirut en las negociaciones. Francia ha impulsado iniciativas que han sido rechazadas por Estados Unidos e Israel.
París argumenta que, a diferencia de Washington, cuenta con una presencia significativa sobre el terreno en Líbano, con unos 700 cascos azules de la ONU, y que cualquier acuerdo de paz seguiría necesitando una presencia internacional significativa para su aplicación.
Un soldado francés murió esta semana en el sur de Líbano en un ataque que, según el Gobierno francés, fue perpetrado por Hezbolá.
El presidente del Parlamento libanés advirtió el martes de que las fuerzas israelíes que ocupan partes del sur del país se enfrentarían a resistencia si no se retiran, lo que apunta a un riesgo de un nuevo enfrentamiento.
Con información de Reuters