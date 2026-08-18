Lavrov dice que Rusia y Corea del Norte luchan por un orden mundial "nuevo y justo"

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, comunicó a su homóloga norcoreana que sus países estaban trabajando para establecer un "nuevo y justo orden mundial", después de que Pionyang ayudara a Moscú a expulsar a las fuerzas ucranianas de una región rusa el año pasado.
En un mensaje dirigido a la ministra de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, Choe Son-hui, Lavrov también reafirmó el compromiso de Moscú de impulsar la cooperación en todos los ámbitos y contribuir a la seguridad regional e internacional, según informó el martes la agencia de noticias norcoreana KCNA.
El líder norcoreano, Kim Jong-un, envió unos 14.000 soldados a Rusia a finales de 2024 para ayudar a Moscú a repeler una importante incursión ucraniana en la región de Kursk. El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró la victoria en mayo de 2025 y agradeció públicamente a Pionyang su ayuda.
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Corea del Norte y Rusia siguen estableciendo un "nuevo y justo orden mundial basado en la igualdad genuina y los intereses nacionales", según citó la KCNA a Lavrov en su mensaje.
"La participación del personal militar del Ejército Popular de Corea en las operaciones para expulsar de Kursk a la camarilla nazi ucraniana y a los mercenarios extranjeros es una clara prueba de la tradición de amistad militante forjada por las heroicas generaciones anteriores", dijo Lavrov.
Desde su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, Rusia ha tratado a menudo de tachar al Gobierno del presidente ucraniano Volodímir Zelenski de "nazis" empeñados en perseguir a los rusoparlantes en Ucrania. Zelenski, que es judío, y sus aliados occidentales rechazan esta caracterización por considerarla absurda.
A Corea del Sur y a los países occidentales les preocupa que Pionyang pueda estar recibiendo ayuda de Moscú para el desarrollo de armamento a cambio de su apoyo en Ucrania.
A principios de este mes, Zelenski dijo que se enviarían hasta 50.000 soldados norcoreanos a Rusia en un nuevo despliegue para ayudar a aumentar la presión militar sobre Ucrania.
Pionyang también ha proporcionado a Rusia millones de proyectiles de artillería y mortero, misiles balísticos, artillería de largo alcance y sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, según evaluaciones ucranianas e independientes.
Con información de Reuters