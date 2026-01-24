Polémica en Formosa: denuncian una "lista de ñoquis" en la municipalidad de Lomitas

El Sindicato Único de Trabajadores Municipales de Las Lomitas (SUTRAMUL) denunció públicamente la existencia de una “larga lista de ñoquis” en la Municipalidad local y apuntó contra presuntas irregularidades en el uso de los fondos municipales por parte de la gestión libertaria local. Según el gremio, habría empleados que perciben salarios sin cumplir funciones, mientras trabajadores activos atraviesan situaciones de precarización laboral y persecución interna.

La denuncia fue formulada por el secretario general del sindicato, Manuel Benítez, quien sostuvo que la nómina de personas que cobrarían sin trabajar estaría encabezada por Vanina Basualdo, hija del diputado nacional Atilio Basualdo y hermana del intendente de Las Lomitas, Pablo Basualdo. De acuerdo a lo señalado, Vanina Basualdo figuraría con categoría 23, una de las más altas del escalafón municipal.

“Hay una lista larguísima de gente que está cobrando de la Municipalidad y no presta servicios. Son los llamados ‘ñoquis’ y, a causa de esa gente, el personal municipal que trabaja sufre las consecuencias”, afirmó Benítez en comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor). En ese sentido, remarcó que los trabajadores no alineados con el oficialismo local padecen quitas salariales, falta de estabilidad, ausencia de uniformes y carencias en las condiciones básicas de trabajo.

El dirigente sindical subrayó que la situación desmiente versiones sobre una supuesta falta de recursos. “El Gobierno provincial manda como corresponde la coparticipación; sin embargo, el intendente Basualdo les da sueldos a personas que no trabajan”, expresó, al tiempo que sostuvo que los fondos “tienen otros destinos” y no se traducen en mejoras para el personal municipal.

Benítez aseguró que la denuncia no fue desmentida por la Intendencia de Las Lomitas. “Nadie salió a decir que eso no es verdad. Lo único que hicieron fue agredirnos”, afirmó, y agregó que algunos de los señalados “tienen una buena posición económica”, con comercios y vehículos propios, lo que refuerza la gravedad del caso.

Desde el SUTRAMUL también cuestionaron el rol de otros sectores gremiales. Benítez señaló que el Sindicato de Trabajadores Municipales de Las Lomitas (SITRAMF), conducido por Marcelino Torres, “está ausente” y que esa situación motivó la creación del nuevo gremio. Además, denunció presuntas amenazas a empleados que intentaban afiliarse al SUTRAMUL, calificando ese accionar como “apriete terrible”.

El secretario general sostuvo que el sindicato continuará visibilizando las irregularidades y reclamando que los recursos municipales se destinen a mejorar salarios, equipamiento e indumentaria del personal. “Seguiremos en la lucha hasta las últimas consecuencias. Vamos a seguir sacando verdades a la luz y defendiendo al trabajador municipal”, concluyó.

Atilio Basualdo, el polémico diputado electo de Milei

Con el 35,87% de los votos, La Libertad Avanza consiguió el segundo puesto en la provincia de Formosa, detrás del 58,35% cosechado por el peronismo con Graciela de la Rosa a la cabeza. De este modo, el polémico intendente libertario ocupará una banca en la Cámara Baja del Congreso. Cabe destacar que Basualdo quien inició su carrera política dentro del Partido Justicialista, dio un giro hacia LLA con el impulso de la exdiputada provincial Gabriela Neme, y Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad de la Nación, quienes lo promovieron y respaldaron en esta transición política.

Sin embargo, este apoyo no sirvió en su momento: como candidato para convencional constituyente en las elecciones provinciales, su fórmula solo sacó el 11,21%, frente al 67,33% que cosechó la fórmula peronista.

En paralelo a su proyección electoral, Basualdo se vio envuelto en episodios que generaron controversias en la provincia. Uno de los más resonantes está vinculado a un presunto pedido que habría realizado al Ministerio de Seguridad de la Nación para el traslado de un gendarme. Este agente había encabezado un operativo exitoso contra el contrabando en Las Lomitas, donde fueron decomisados productos que, según la denuncia, habrían sido enviados por el yerno del propio intendente. La solicitud de apartarlo del distrito, interpretada como una maniobra para proteger intereses personales, habría contado con la anuencia de la cartera nacional dirigida por Patricia Bullrich.

Otro cuestionamiento recae en su actividad empresarial. Basualdo es propietario de BM Combustibles, una estación de servicio emplazada sobre terrenos pertenecientes a la Ruta Nacional 86. De acuerdo con la documentación judicial, la ocupación de esos predios es ilegal. La Dirección Nacional de Vialidad promovió una causa de desalojo y logró resoluciones favorables tanto en primera como en segunda instancia. No obstante, la medida aún no fue ejecutada por la administración nacional, lo que mantiene el litigio abierto y en suspenso.