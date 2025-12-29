El primer ministro kosovar en funciones promete formar Gobierno pronto tras ganar las elecciones

El primer ministro de Kosovo y líder del partido Lëvizja Vetëvendosje ("Movimiento por la Autodeterminación"), Albin Kurti, celebra con sus partidiarios el resultado de unas elecciones parlamentarias anticipadas, en Pristina, Kosovo

El primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, dijo que formará rápidamente un nuevo Gobierno después ‍de que su ⁠partido se hiciera con la mitad de los votos en las elecciones del domingo, lo que indica el posible fin de un año de estancamiento político que ha paralizado el Parlamento y retrasado la financiación internacional clave.

La votación es la segunda que se celebra este año en Kosovo, después de que el Partido Autodeterminación ("Vetëvendosje" en albanés), ‌liderado por Kurti, no obtuviera la mayoría ⁠en febrero. Meses de fracasadas ⁠conversaciones para formar coalición llevaron a la presidenta Vjosa Osmani a disolver el Parlamento en noviembre y convocar elecciones ‍anticipadas.

El partido de Kurti iba en cabeza con el 49,3% de los votos del ⁠domingo, con el 99% de ‌los votos escrutados tras el cierre de las urnas a las 19.00 hora local (1800 GMT).

"Una vez que se certifiquen los resultados, debemos constituir rápidamente el Parlamento y formar inmediatamente un nuevo Gobierno", declaró Kurti ‌en una ‌rueda de prensa en la sede de su partido.

"No tenemos tiempo que perder y debemos avanzar juntos tan rápido como podamos."

Pidió a los miembros de la oposición que lo apoyaran en ​la votación de los acuerdos internacionales de préstamo, que requieren una mayoría de dos tercios para ser aprobados.

Los partidarios de Kurti corearon su nombre mientras lo celebraban en las calles de Pristina, ondeando las banderas de su partido mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo a temperaturas ‍de 3 grados bajo cero.

Los analistas afirman que es difícil predecir si Kurti será capaz de formar Gobierno por sí solo, sin una coalición que asegure 61 de los 120 escaños de la asamblea. Aún no se han ​contabilizado los votos condicionales ni los de la diáspora kosovar en los países de Europa Occidental.

Los dos principales partidos ​de la oposición, el Partido Democrático y la Liga Democrática, se situaron en el 21% y el ⁠13,6%, respectivamente.

(1 dólar = 0,8495 euros)

Con información de Reuters