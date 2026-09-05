Kicillof inauguró la nueva Casa de la Provincia en Pigüé y apuntó contra Milei: "Sin inversión pública no hay derechos"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof inauguró formalmente este viernes la nueva Casa de la Provincia en el municipio de Saavedra y puso en funcionamiento la ampliación del Centro Integrador Comunitario (CIC) de Pigüé. Durante el acto, acompañado por el intendente local, Matías Nebot, destacó el rol de la inversión pública y cuestionó las políticas del Gobierno nacional en materia de obra pública.

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La Casa de la Provincia demandó una inversión de $2.773 millones y ya se encuentra operativa. El edificio concentra distintos organismos y servicios provinciales con el objetivo de facilitar la realización de trámites para los vecinos del distrito y evitar traslados hacia otras localidades.

En el espacio funcionan dependencias de ARBA, IOMA, el Registro Provincial de las Personas y el Instituto de Previsión Social (IPS). También cuenta con oficinas de los ministerios de Trabajo, Mujeres y Diversidad y Desarrollo Agrario, además de una terminal de Provincia Net para el pago de impuestos y servicios.

Durante su discurso, Kicillof planteó que la presencia del Estado en los municipios es una herramienta para garantizar el acceso a derechos y servicios. “Mientras el Gobierno nacional decidió paralizar toda la obra pública en el país, nosotros venimos a Saavedra a demostrar que aquí sin inversión pública no hay derechos, no hay inclusión y no hay dignidad para nuestro pueblo”, afirmó.

El mandatario bonaerense sostuvo además que la dimensión de la provincia exige una presencia estatal descentralizada. “Somos la provincia más grande de la Argentina y necesitamos tener presencia en cada uno de los 135 distritos para acercar las políticas, las decisiones y los trámites a los 17 millones de bonaerenses”, señaló.

En la misma línea, Kicillof defendió el funcionamiento de las estructuras estatales frente a los cuestionamientos sobre su eficiencia. “Frente a quienes sostienen que hay que destruir al Estado porque supuestamente no sirve, no llega o es ineficiente, les respondemos con hechos concretos: el Estado es esta nueva Casa de la Provincia en Pigüé”, expresó.

La jornada también incluyó la inauguración de la ampliación del CIC Pigüé. Los trabajos contemplaron la construcción de un nuevo Salón de Usos Múltiples (SUM) y un espacio destinado al funcionamiento del programa Envión. Según se informó, la obra alcanza a vecinos de los barrios Tiro Federal, Cerro de la Cruz, Pueblo Nuevo y Ducos.

El intendente Nebot destacó que la infraestructura permitirá acercar servicios a los habitantes de la localidad. “Las obras de hoy tienen un objetivo común: acercar respuestas y hacer más sencilla la vida cotidiana de nuestros vecinos”, sostuvo.

Durante la visita, además, Kicillof y el presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), Gildo Onorato, entregaron certificados de reconocimiento a seis cooperativas locales. Las entidades realizaron obras de infraestructura y adquirieron equipamiento mediante subsidios otorgados a través del programa Impulso Cooperativo.

El gobernador aprovechó esa actividad para volver a diferenciar la política bonaerense de la nacional respecto del cooperativismo. “En la provincia de Buenos Aires las cooperativas cumplen un rol económico y social verdaderamente fundamental: mientras Javier Milei las ataca, nosotros las acompañamos porque son sinónimo de organización y lucha”, afirmó.

Finalmente, Kicillof sostuvo que su administración continuará priorizando las políticas de inversión y asistencia en los municipios del interior. “Frente al individualismo y los discursos de odio que se promueven a nivel nacional, los bonaerenses ratificamos nuestra vocación solidaria: vamos a seguir trabajando para ampliar derechos y llevar esperanza a cada rincón de nuestra provincia”, concluyó.

Del acto participaron, entre otros funcionarios, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; el titular de ARBA, Cristian Girard; legisladores provinciales, intendentes de distintos municipios y autoridades locales.