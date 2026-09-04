Kicillof inauguró una escuela en Villarino y cruzó a Milei: “Sin Estado no hay escuela, ni tampoco futuro”

"Sin Estado no hay escuela, y sin escuela no hay futuro", sostuvo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, durante la inauguración del nuevo edificio de la Escuela Secundaria N°8 en Villarino, donde puso en funcionamiento el Acueducto Pedro Luro-Hilario Ascasubi. Durante la jornada, el mandatario destacó la continuidad de la obra pública provincial y cuestionó al Gobierno nacional por el abandono de los trabajos de la escuela.

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Durante el acto, el gobernador vinculó la finalización de la escuela con el rol del Estado en la educación pública y cuestionó las políticas del Gobierno nacional. "Javier Milei no solo está desfinanciando al Estado, sino que apunta a destruirlo. Es de una gravedad enorme porque, como quedó claro aquí hoy con esta inauguración, sin Estado no hay escuela, y sin escuela no hay futuro", sostuvo.

La nueva sede de la Escuela Secundaria N°8, que llevará el nombre Héroes de Malvinas, fue concretada a partir de una inversión de $1.048 millones. La obra había sido paralizada por el Gobierno nacional y posteriormente fue reactivada por la Provincia, con el objetivo de mejorar las condiciones de cursada de los más de 275 estudiantes que concurren al establecimiento.

El edificio cuenta con seis aulas, un Salón de Usos Múltiples (SUM), cocina y dependencias administrativas. "Esta nueva escuela es el resultado directo del esfuerzo, el sacrificio y la lucha colectiva de toda la comunidad educativa de Ascasubi", afirmó Kicillof.

En esa línea, agregó: "Los vecinos saben que cuentan con el compromiso de una Provincia que ha establecido a la educación pública como una prioridad: fue así como, después de que el Gobierno nacional abandonara las obras, pudimos retomar los trabajos y terminar este edificio que trae más bienestar a la localidad".

La importancia de la obra

Kicillof también destacó la decisión de denominar Héroes de Malvinas a la institución. "Valoramos profundamente la decisión de todos los que eligieron homenajear a nuestros héroes de Malvinas para bautizar a esta institución. Eso también es la escuela pública: memoria y soberanía genuina, lejos de cualquier oportunismo", señaló.

Por su parte, la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, afirmó: "Obras como esta demuestran que el Estado bonaerense está presente en cada lugar donde hay niños, niñas y adolescentes para garantizar su educación: la ampliación de derechos requiere de más edificios, más equipamiento y más docentes en cada rincón de nuestra Provincia".

El intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, sostuvo que “esta escuela demuestra que, aun en un contexto muy difícil, el Estado provincial decide acompañar y trabajar con compromiso para concretar obras fundamentales que las comunidades esperan y necesitan”. Durante la visita, además, Kicillof entregó la resolución de creación de la Escuela de Educación Especial N°504, la primera institución de esta modalidad en la localidad.

Una inversión millonaria

La jornada también incluyó la puesta en funcionamiento del Acueducto Pedro Luro-Hilario Ascasubi, cuya obra de recambio permitirá mejorar el abastecimiento de agua potable para más de 13.000 habitantes de la zona.

Los trabajos demandaron una inversión de $5.476 millones y fueron ejecutados por Aguas Bonaerenses (ABSA). La intervención consistió en el reemplazo de la antigua red de cañerías de asbesto cemento por una nueva de PVC, a lo largo de 16,43 kilómetros.

Kicillof volvió a cuestionar el planteo del Gobierno nacional sobre el financiamiento de la obra pública y destacó el aporte realizado por la Provincia. “La obra del acueducto era esencial para el distrito, pero no podía hacerse juntando fondos de los vecinos como pretende el Presidente: vino el Estado provincial, planificó e invirtió para que sea una realidad”, afirmó.

El gobernador concluyó: “Cuando dicen que la obra pública tiene que desaparecer, lo que quieren es sacarle la posibilidad al pueblo de que viva mejor. Nuestro camino va a ser siempre con más infraestructura, más educación y más trabajo para los y las bonaerenses”.