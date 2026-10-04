Katopodis recorrió un CDI en construcción y anunció obras en la RP N°53: todos los detalles

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, recorrió junto al intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, las obras finales del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) del barrio Pista de Trote y anunció un nuevo proyecto vial para la zona. Durante la visita, los funcionarios supervisaron los trabajos del espacio destinado a la atención integral de niños y niñas y firmaron un convenio para el ensanche y repavimentación de un tramo de la Ruta Provincial N° 53.

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El CDI tiene una superficie de 213 metros cuadrados y está diseñado para recibir a cerca de 60 niños y niñas de entre 45 días y 4 años. El establecimiento contará con salas para niños de 2 a 4 años, lactario, áreas de apoyos específicos, servicios y patios de recreación.

Durante la recorrida, Katopodis sostuvo que junto a Watson y el gobernador Axel Kicillof se hicieron cargo de una obra que, según señaló, había quedado abandonada por el Gobierno nacional. “Con Andrés Watson y Axel Kicillof nos hicimos cargo de esta obra abandonada por Milei para que muy pronto este barrio tenga un espacio de cuidado integral y contención para recibir a 60 chicos y chicas de 45 días a 4 años”, afirmó.

El ministro agregó que el edificio tendrá salas, patios de juego, lactario y accesibilidad plena, y remarcó el rol de la Provincia frente a la paralización de obras nacionales. “Frente al incumplimiento del Gobierno Nacional, en la Provincia nos hicimos cargo de estas obras, pensadas para las infancias y para acompañar a las familias que más lo necesitan”, señaló.

La obra se encuentra actualmente en su etapa final. Los trabajos incluyen la colocación de carpinterías, pintura de muros, instalación de artefactos sanitarios, tareas eléctricas y terminaciones de herrería. También se avanza con la elaboración de mesadas, muebles bajo mesada y piletas de acero inoxidable. El proyecto contempla además la pavimentación de dos cuadras y fue diseñado con criterios de accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Según informó la Provincia, el Ministerio de Infraestructura también interviene en otros dos Centros de Desarrollo Infantil de Florencio Varela que habían quedado paralizados: uno ubicado en el barrio Pico de Oro y otro en Bosques Norte.

Las obras forman parte del eje de Infraestructura del Cuidado que desarrolla el Ministerio, orientado a ampliar y mejorar espacios públicos destinados al cuidado integral. La iniciativa contempla intervenciones vinculadas con la niñez, la salud, las personas mayores, las personas con discapacidad, las juventudes y las políticas de género.

Durante la misma jornada, Katopodis y Watson firmaron un convenio para ejecutar el ensanche y repavimentación de 920 metros de la Ruta Provincial N° 53.

El proyecto contempla la construcción de una nueva calzada y colectoras, además de una intervención en el sector donde se encuentra el tanque de agua de ABSA. También incluye la pavimentación de calles complementarias para facilitar los giros y mejorar la circulación vehicular.

Las obras previstas incorporan, además, señalamiento horizontal y vertical, iluminación LED y trabajos hidráulicos, entre ellos la construcción de sumideros, conductos y cámaras. De acuerdo con la información oficial, el conjunto de intervenciones apunta a mejorar las condiciones de circulación y la infraestructura urbana de un sector de Florencio Varela y beneficiará a miles de vecinos y vecinas del distrito.